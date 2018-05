Oroscopo Leone del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

un atteggiamento vago…

Avete un atteggiamento vago, più vi chiederanno di prendere una posizione, dire la vostra, e tanto meno rivelerete ciò che pensate. Può trattarsi di un problema personale o lavorativo che proprio non vi aspettavate e che vi farà dubitare del vostro istinto o dell’intuito. Oppure, non avete voluto vedere la situazione e non volete parlarne perché ce l’avete con voi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com