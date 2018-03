Oroscopo Leone del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone:

difficoltà a…

La congiunzione Luna-Saturno è fastidiosa anche per il vostro segno e avrete difficoltà a eliminare un doloretto persistente o una preoccupazione riguardante il lavoro. Qualsiasi cosa facciate, rischiate di trovarvi di fronte a situazioni che non vanno nella direzione desiderata. Inoltre, alcuni Leone dovranno supportare delle decisioni su cui non sono d’accordo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]