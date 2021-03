Oroscopo Leone domani 10 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 10 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): Nettuno crea illusioni

Oroscopo mercoledì Leone umore

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni e solleciterà il vostro bisogno di compagnia, di contatto. Al contempo, la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, vi rende più empatici, pronti ad ascoltare chi vi circonda. Può essere una giornata di maggiore intimità, complicità, al punto che potrebbe sembrarvi magica.

In ogni caso, l’aspetto può creare confusione se avete in ballo questioni di denaro o risorse condivise: qui dovete essere vigili poiché Nettuno crea illusioni. Se siete personalmente coinvolti in qualcosa, può essere difficile, oggi, vedere le cose chiaramente per cui concedete con cautela la vostra fiducia.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: se capite che il partner è disposto a parlarne, è la giornata giusta per chiarire alcuni dubbi.

Soli: dubitate di tutto e di tutti ma non è facendo gli/le scontrosi che attirate le persone. Cambiate atteggiamento.