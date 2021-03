Oroscopo Leone domani 11 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 11 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una nuove e bella amicizia

Oroscopo giovedì Leone umore

L’aspetto Luna-Mercurio oggi potrebbe mettervi in grado di rompere il ghiaccio e approfondire una relazione d’amicizia. Potresti essere sorpresi di quante cose avete in comune, nonché gli stessi interessi. Diventare buoni amici sarà il naturale passo avanti. Al contempo la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci potrebbe far arrivare una somma che vi devono oppure ricevere la notizia di un rimborso, un risarcimento. In ogni caso, sarete soddisfatti.

Se in famiglia, ci sono delle discussioni infinite su questioni poco importanti, anziché innervosirvi cercate di lasciar perdere.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: occhio alle crisi passeggere legate alla gelosia e alla possessività. Avete paura che il partner vi ami di meno?

Soli: l’amicizia, l’intesa intellettuale con una persona potrebbero sfociare in una storia d’amore basata sul rispetto, la sensibilità e la reciproca libertà.