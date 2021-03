Oroscopo Leone domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 12 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una notizia che aspettate da tempo

Oroscopo venerdì Leone umore

Con la congiunzione Luna-Venere in Pesci, oggi vi è più facile accettare le emozioni profonde. E’ una giornata in cui provate il bisogno di una pausa, così da studiare un strategia e pianificare la prossima mossa. Non è escluso che sul fronte finanze arrivi una notizia che state aspettando da tempo. Potrebbe trattarsi di un rimborso, di un risarcimento oppure si tratterà di una buona notizia e a darvela sarà un collega… Siate vigili, controllate la posta e rispondete comunque in modo tempestivo.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: uscite dalla routine, cambiate le abitudini. Farà un gran bene a voi e al partner.

Soli: esitate a dire ciò che provate alla persona che vi attrae? Non è da voi. Muovetevi, prima che sia troppo tardi.