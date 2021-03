Oroscopo Leone domani 14 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 14 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): cambiare la routine

Oroscopo domenica Leone umore

Potresti essere tentati di precipitarvi in una relazione di lavoro o in un progetto creativo che vi sembrano davvero allettanti. E in effetti ciò che vi viene offerto potrebbe essere molto speciale. Ma vi renderebbe felici? Prima di impegnarvi, prendete in considerazione la possibilità di discuterne con una persona imparziale. La sua prospettiva potrebbe essere preziosa: aiutavi a valutare i pro e i contro e a prendere la decisione migliore. Con l’odierna Luna in Ariete potreste aver voglia di cambiare la routine. Non c’è bisogno di rivoluzionarla completamente, anche piccole modifiche faranno bene all’umore.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: se aspettate un cambiamento nel comportamento del partner ci sarà. Il messaggio è passato ed è ciò che speravate.

Soli: potrebbe contattarvi una persona amata in passato. Se continuare a parlare o meno, dipenderà da voi. Ma in entrambi casi, vi andrà bene.