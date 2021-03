Oroscopo Leone domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 17 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): circola un po’ di pessimismo

Oroscopo mercoledì Leone umore

Con la Luna in Toro è probabile che rispetto agli altri giorni siate più preoccupati della vostra situazione. Sarete spinti a vedere solo il lato negativo e non riuscirete a pensare ad altro. Forse date troppa importanza a ciò che accade e, forse, anche a ciò che non accade. Potreste infatti pensare che tutto ristagni e che, in particolare nel lavoro, ciò non sia foriero di buone cose.

Per fortuna lo stato d’animo è temporaneo ma tenete presente che in generale per risolvere un problema è meglio agire, fare qualcosa anziché solo pensarci o parlarne.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: è probabile che abbiate voglia di cambiare qualcosa, più o meno importante, in base alla vostra situazione.

Soli: anche voi, non c0è dubbio, negli affari di cuore siete intenzionati a prendere delle decisioni importanti.