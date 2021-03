Oroscopo Leone domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani e tutte le previsioni per il segno del Leone

Oroscopo di domani 19 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): entrare in azione

Oroscopo venerdì Leone umore

La congiunzione Luna-Marte in Gemelli, in buon aspetto con Saturno, vi spinge a entrare in azione per raggiungere gli obbiettivi. Vibrazioni astrali che vi rendono più produttivi, rendono più facile svolgere qualsiasi compito difficile o laborioso. La congiunzione tuttavia vi rende irritabili: evitate di reagire in modo eccessivo alle piccole osservazioni che vi faranno.

Sono probabilmente dovute a un po’ di gelosia da parte di chi è in competizione con voi. Nulla di grave, in ogni caso. Ignorate e cercate di non innervosirvi per delle sciocchezze.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: lasciate le preoccupazioni di lavoro fuori di casa e coccolate il partner, apprezzate la sua compagnia.

Soli: forse non avete lo stato d’animo giusto per andare a un appuntamento romantico. Rimandate!