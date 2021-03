Oroscopo Leone domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 4 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il potere di una conversazione sincera

Oroscopo venerdì Leone umore

Parlare apertamente di una questione o tenerla nascosta? L’attuale assetto astrale indica che oggi e domani sarà il vostro dilemma. Ma verrà comunque allo scoperto è solo una questione di tempo. Per cui, anticipare è la cosa migliore. Su un altro piano: la congiunzione Mercurio-Giove in Acquario, a voi segnala che un progetto in team o una collaborazione andrà alla grande.

Grazie all’impegno di tutti ci saranno risultati positivi. Se nelle relazioni con le persone care, infine, circolano tensioni, utilizzate il potere di una conversazione sincera, così da capire il motivo.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: alcuni atteggiamenti del partner vi danno sui nervi e altri vi inteneriscono. Starvi accanto per la persona amata oggi è difficile.

Soli: se con una persona che vi corteggia avete avuto un malinteso, chiarite e all’occorrenza chiedete scusa.