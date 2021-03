Oroscopo Leone domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 6 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): arrivare al cuore di un problema

Oroscopo sabato Leone umore

Venere in Pesci potrebbe far riemergere un problema irrisolto in una relazione affinché possiate discuterne ulteriormente. Se vi muoverete in questo senso, cercate di avere una conversazione approfondita: è il momento di arrivare al cuore della questione. Ascoltate e date un’altra possibilità. In questo modo sistemerete la situazione.

Al contempo, questo fine settimana va sfruttato pienamente per celebrare la vita e chi lo sa meglio di voi? La Luna in Sagittario non forma aspetti con altri pianeti e annuncia che sono due giornate in cui mollare la presa, lasciarvi andare e fare tutto ciò che vi regala gioia.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: proteggete il partner, siete presenti in qualsiasi circostanza. Sono le piccole attenzioni che rendono forte la relazione.

Soli: avete le carte in regola per conquistare. E oggi ci saranno piacevoli sorprese: arriva l’amore!