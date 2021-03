Oroscopo Leone domani 7 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo di domani 7 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vedere solo i difetti di chi vi circonda

Oroscopo domenica Leone umore

Non si tratta di lavorare di più, ma di lavorare in modo più intelligente. I prossimi giorni potrebbero far nascere il desiderio di introdurre nuove modalità nel programma quotidiano che siano d’aiuto a tenere sotto controllo al meglio qualsiasi settore della vita, lavoro compreso.

Provate il bisogno di godervi la vita e gestire il vostro tempo così da poter essere più produttivi e progredire. Oggi, seppure temporaneamente, non siete in sintonia con chi vi circonda, la tendenza è quella di vedere i loro difetti. E la presenza di Saturno in Acquario, inoltre, non vi rende molto amabili.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: momenti di tensione, avete bisogno di aria, vi sentite soffocare. Il partner non capirà questa esigenza.

Soli: le possibilità di incontri ci sono ma anche voi dovete metterci del vostro. Fate in modo di provocarli.