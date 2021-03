Oroscopo Leone domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Leone

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 9 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): chi vi circonda vi dà sui nervi

Oroscopo martedì Leone umore

Con la congiunzione Luna-Saturno in Acquario, sarete concentrati sulle vostre relazioni, le responsabilità che avete al riguardo e qualcuno potrebbe ricordarvi gli obblighi. Non è escluso che da una conversazione tuttavia possa nascere un’idea brillante e spingervi a sognare in grande o pensare fuori dagli schemi.

Avrete voglia di lanciarvi anche se alcune persone potrebbero invitarvi alla cautela. Ma le possibilità che avete davanti a voi vi sembreranno troppo allettanti per rinunciare. In generale, chi vi circonda oggi potrebbe innervosirvi, avrete la sensazione che non rispettino il vostro spazio personale.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: la Luna potrebbe spingervi a controllare e a organizzare tutto. Lasciate spazio al senso dell’umorismo e alla fantasia!

Soli: incontri e conquiste non solo all’altezza delle vostre aspettative e speranze. Ma domani è un altro giorno.