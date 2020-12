Oroscopo Lunedi 21 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di lunedì 21 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (cercate di essere concilianti) e Pesci (protagonisti di ogni evento).

Oroscopo del 21 dicembre, gli astri dicono al Cancro di prendere decisioni congiunte e al Pesci che la vita sociale sarà piacevolmente movimentata.

Oroscopo Lunedi 21 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): cercate di essere concilianti.

Sole e Mercurio in Capricorno rappresentano un invito a essere concilianti il più possibile. L’oroscopo per il Cancro annuncia che nel corso del transito dovrete essere disposti a discutere con calma e prendere delle decisioni congiunte. Attraverso l’interazione con gli altri imparerete molto!

Avete bisogno, infatti, di osservare alcuni settori della vostra vita in una prospettiva diversa. Se ci sono state tensioni in una relazione, è il periodo ideale per sistemare la situazione. Concentratevi su chi o cosa è la fonte principale di eventuali problemi e affrontatela in modo pratico.

Oroscopo cancro 21 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe discutere su piccole cose. Non dovete innervosirvi ma mostrare pazienza.

Soli: potreste fare una conquista online ma il problema è che la persona non abita nella vostra stessa città e vi dirà che non se la sente.

Oroscopo 21 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sorridenti e simpatici.

Sole e Mercurio in Capricorno rendono lo Scorpione simpatici, disponibili, sorridenti ma gli altri capiranno immediatamente che state comunque sulle vostre. Per concedere fiducia avete bisogno di tempo. E’ nella vostra natura essere inizialmente diffidenti.

Più in generale, l’oroscopo dello Scorpione annuncia che nella vita sociale può esserci un miglioramento ed entrare in contatto con le persone può far arrivare importanti opportunità. In primo piano ci sono anche le finanze e giocando bene le vostre carte avrete la possibilità di aumentare le entrate. Ma in questo senso è sicuro che vi impegnerete.

In coppia: non avete nessuna intenzione di tornare sopra a discussioni del passato. C’è aria di grande rinnovamento!

Soli: dite basta a vecchi amori e un nuovo incontro vi porterà verso la serenità. Tranquilli, ci sarà anche la passione.

Oroscopo 21 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: al centro della scena, protagonisti.

Con il Sole e Mercurio in Capricorno la vita sociale sarà piacevolmente movimentata, riceverete numerose telefonate, inviti e sarete i protagonisti di qualsiasi evento, vi troverete al centro della scena. L’oroscopo annuncia che sarà inoltre un periodo all’insegna della solidarietà e della comprensione reciproca con gli amici.

E non è escluso che entriate in nuove cerchie, amplierete il giro delle conoscenze con persone che sono sulla vostra lunghezza d’onda. Infine, potreste mentalmente fare dei progetti. Non importa se non li concretizzerete immediatamente, pensarci vi farà un gran bene.

In coppia: se non volete creare turbolenze nella relazione, prima di parlare pensateci non una ma mille volte.

Soli: la solitudine vi pesa e visto che ora non accade nulla vi concentrerete sul lavoro. Il che non esclude che vi lancerete su un sito d’incontri.

