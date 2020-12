Oroscopo Martedì 22 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 22 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (la ragione a tutti i costi) e Pesci (preoccupati per il denaro).

Oroscopo del 22 dicembre, gli astri dicono allo Scorpione di non pretendere la ragione a tutti i costi e al Pesci che la situazione finanziaria migliorerà.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 22 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere di traverso ciò che vi dicono.

Oroscopo Cancro umore

La Luna in Ariete vi rende ipersensibili e vi sembrerà che gli altri diano un po’ troppe direttive. Chiedetevi comunque se non siate voi a prendere di traverso ciò che vi diranno o persino ciò che non vi diranno. In generale, siate pazienti evitando al contempo di lasciarvi coinvolgere in eventuali provocazioni o giochi di potere.

La cosa migliore, per oggi e domani e concedervi un po’ di auto coccole, prendere cura di vo stessi. L’oroscopo annuncia che un massaggio o un trattamento in una spa potrebbero fare miracoli.

Oroscopo Cancro 22 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: fiducia, solidarietà e oggi più che ai vostri bisogni penserete prima di tutto a quelli del partner.

Soli: l’amore ancora si fa attendere ma nel frattempo siate socievoli, più aperti e più sexy. Ne vale la pena.

Oroscopo 22 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pretendere di aver ragione a tutti i costi.

Oroscopo Scorpione umore

La cooperazione e la capacità di ascoltare ciò che hanno da dire gli altri possono fare molto per appianare una situazione potenzialmente complicata. Riuscirete ad evitare di litigare se sarete disposti a concedere il beneficio del dubbio anziché cercare di avere ragione a tutti i costi. Se in famiglia c’è un problema, annuncia l’oroscopo, parlatene.

Fare come gli struzzi non farà che alimentare dubbi fuori luogo, vostri e degli altri. Nel lavoro, avete una determinazione d’acciaio ma siete pregati di ignorare le provocazioni di colleghi e boss

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: cercate il pelo nuovo ed è evidente che create incomprensioni. La relazione potrebbe essere complicata.

Soli: oggi farete di tutto per dimenticare una storia – clandestina? -che vi ha fatto soffrire. Se sta bene a voi, nulla da dire.

Oroscopo 22 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: le finanze miglioreranno.

Oroscopo Pesci umore

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze – dove già da mesi è presente Marte. Potreste toccare con mano che le questioni di soldi non procedono come vorreste. Vi trovate di fronte a delle difficoltà per far entrare il denaro ma, tranquilli, non andrà avanti ancora per molto.

Se potete, nel frattempo dilazionate le spese e siate saggi negli acquisti. L’anno prossimo, annuncia l’oroscopo, sul fronte soldi sarà ben più positivo. Potreste trovare un lavoro – o altre opportunità – che sarà retribuito molto bene.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: non vi accorgete – o fate finta? – che il partner ha bisogno di maggiori attenzioni? Cambiate atteggiamento.

Soli: capirete che un incontro online è solo una gran perdita di tempo. E saggiamente passerete ad altri interessi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.