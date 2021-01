Oroscopo martedì 26 gennaio 2021: previsioni oroscopo 26 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 26 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (evitate di stressarvi inutilmente) e Scorpione (siate più elastici).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 26 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di stressarvi

Oroscopo Cancro 26 gennaio: umore

La Luna sosta nel vostro segno e puntualmente l’umore è zig-zag, avete alti e bassi e siete come spugne che assorbono lo stato d’animo di chi vi circonda. Per cui, siete pregati – lavoro o vita personale – di proteggervi prendendo le distanze.

Ciò, ovviamente, non significa isolarvi dal resto del mondo. Più in generale, annuncia l’oroscopo, oggi potreste sentirvi tesi o irrequieti. Impegnate le energie in qualcosa di produttivo. In caso contrario potreste girare a vuoto e stressarvi inutilmente. Stasera sarà più facile lasciar andare le tensioni.

Oroscopo Cancro 26 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: se avete bisogno di rassicurazioni il partner oggi farà di tutto. Non dovrete chiedere.

Soli: c’è aria di passione e non stupisce visto il fascino di cui siete dotati. Mettete in conto una conquista.

Oroscopo 26 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): siate più elastici

Oroscopo Scorpione 26 gennaio: umore

Determinati a mantenere con fermezza la vostra opinione, al punto che non prenderete minimamente in considerazione l’ipotesi di cambiare idea. Ma è un atteggiamento utile? All’apparenza potrebbe sembrare che mantenere la vostra posizione sia la cosa giusto ma considerati gli attuali transiti, gli altri potrebbero giudicarvi solo molto testardi.

Andare incontro alle persone, essere più elastici, annuncia l’oroscopo, renderebbe a tutti – compresi voi – la vita più facile. Ma non solo, vi garantirete il loro supporto.

Oroscopo Scorpione 26 gennaio: amore

In coppia: tanti progetti insieme al partner, far evolvere la relazione è una vostra priorità!

Soli: evitate di avere più flirt contemporaneamente. Potreste imboccare la direzione sbagliata.

Oroscopo 26 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nulla vi sfugge

Oroscopo Pesci 26 gennaio: umore

Con la Luna in Cancro ad attendervi c’è una bella giornata. Vi sentite in forma, in sintonia con chi vi circonda e siete particolarmente convincenti. Se volete ottenere qualcosa, annuncia l’oroscopo, è un martedì in cui sarete molto determinati. In ogni caso, non dovete esagerare poiché rischiereste di sembrare un po’ manipolatori.

Al contempo potrebbero emergere – anche nei prossimi giorni – sogni e desideri che non avete osato ammettere nemmeno a voi stessi. Ora usciranno allo scoperto ed è il momento di accoglierli, anche se vanno contro alcune aspettative e convinzioni.

Oroscopo Pesci 26 gennaio: amore

In coppia: serata intima, condita da sensualità e dolcezza. E non è escluso che il partner vi faccia una bella sorpresa.

Soli: una persona vi affascinerà e il cuore potrebbe battere forte Tranquilli, farete colpo anche voi.

