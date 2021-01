Oroscopo oggi 27 gennaio 2021: previsioni oroscopo oggi 27 gennaio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (le differenze in una relazione) e Pesci (la mancanza di un amico).

Oroscopo 27 gennaio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): le differenze in una relazione

Oroscopo Cancro 27 gennaio: umore

Non dovete inseguire nessuno per ottenere l’affetto e l’apprezzamento che meritate ampiamente. Eppure con la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno potreste essere spinti a insistere con una persona per ottenere la sua stima.

Non è nel vostro stile, annuncia l’oroscopo, ma ne sentite il forte bisogno. Siate voi stessi e ci riuscirete. Più in generale, il transito a voi consiglia di evitare di insistere sulle differenze esistenti in una relazione e cercare invece di imparare da queste. E’ la strada migliore per la comprensione.

Oroscopo Cancro 27 gennaio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe sembrarvi un po’ freddo, distante. E vi porrete parecchie domande.

Soli: non è una grande giornata per i nuovi incontri. Per oggi, privilegiate le amicizie di sempre.

Oroscopo 27 gennaio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): a volte è meglio tacere

Oroscopo Scorpione 27 gennaio: umore

Le vostre parole oggi possono ferire o sanare per cui sceglietele attentamente. La Luna in dissonanza con Venere e Plutone in Capricorno indica che le azioni di una persona potrebbero spingervi a rispondere per le rime. Poiché si tratta di un transito temporaneo, l’oroscopo annuncia che la cosa migliore è non reagire verbalmente.

Anche se ciò dovesse significare mordervi la lingua. In seguito sarete contenti di aver taciuto. Più in generale oggi potreste essere gratificati dal portare avanti un piano personale o un progetto che vi sta a cuore.

Oroscopo Scorpione 27 gennaio: amore

In coppia: belle energie, siete sempre più innamorati e guardate al futuro tenendovi per mano.

Soli: una persona vi attrae, c’è feeling e potete star certi che la conquista è assicurata!

Oroscopo 27 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la mancanza di un amico

Oroscopo Pesci 27 gennaio: umore

Potreste sentire fortemente la mancanza di un amico con cui forse avete discusso e chiedervi come sta. La congiunzione Venere-Plutone in Capricorno al vostro segno consiglia di chiamare presto. Ci sarà uno scambio positivo, conversazioni interessanti e entrambi ritroverete la complicità, la relazione ripartirà da zero.

Fate voi quella telefonata e, all’occorrenza, chiedete scusa. Al contempo, annuncia l’oroscopo, il passaggio riguardo alle amicizie vi rende un po’ possessivi. Avete bisogno di sentire che siete i soli ad avere l’esclusiva sull’amico/a.

Oroscopo Pesci 27 gennaio: amore

In coppia:organizzate una cenetta intima con il partner. Il seguito della serata sarà bollente.

Soli: se una persona vi attrae, osate e dite ciò che provate. La timidezza non porta risultati.

