Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 1 maggio 2021: Oroscopo 1 maggio tutti i segni

Oroscopo del 1 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare ciò che dovete

Oroscopo Ariete umore

Potreste avvertire il forte desiderio di prendere una decisione che aprirà la strada a un cambiamento. Tuttavia potreste essere apprensivi, avere delle paure: in questo caso mollerete con la speranza che comunque vada tutto bene.

Potrebbe sembrare la soluzione più facile ma se volete che qualcosa cambi davvero, sarebbe più saggi lanciarvi e fare ciò che dovete. La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della carriera delle ambizioni: è la giornata ideale anche per studiare una strategia così da raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo di Ariete 1 maggio amore

In coppia: discussioni in programma e a scatenarle sarete voi. Fate una bella e lunga passeggiata con il partner e vedrete che le tensioni svaniranno.

Soli: non avete intenzione di lanciarvi nella conquista, eppure un messaggio vi riscalderà il cuore.

Oroscopo 1 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vecchie questioni di lavoro

Oroscopo sabato Leone umore

Con la Luna in Capricorno in testa avete mille pensieri, preoccupazioni ma a partire da martedì sarete meno agitati. Il luminare è congiunto a Plutone e fa riemergere vecchie questioni di lavoro che devono essere risolte.

Presto ci sarà un miglioramento e sarete felici della direzione che avete imboccato. Per oggi, se vi sentite stanchi, affaticati, fate delle piccole pause, anche soltanto di qualche minuto: saranno sufficienti a ricaricare le batterie.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: a voi piace prendere l’iniziativa, dunque cercate di ravvivare il dialogo, offrite tenere attenzioni alla dolce metà.

Soli: farvi desiderare dalla persona che vi attrae è la tattica migliore. E’ una giornata comunque favorevole agli incontri.

Oroscopo 1 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): finanze al centro dell’attenzione

Oroscopo 1 maggio Sagittario: umore

Finanze, denaro e budget oggi sono al centro dell’attenzione in modo positivo. Dall’impegno profuso nel lavoro potrebbe entrare una somma. La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Venere e il transito annuncia che non solo avete lavorato in modo diligente ma messo anche tanta passione.

E ciò lo rende ancora più positivo. Al contempo per aumentare il reddito potreste avere un’idea su cui dovrete lavorare parecchio ma ne varrà la pena.

Oroscopo Sagittario 1 maggio: amore

In coppia: immaginazione al top e la utilizzerete per spezzare una certa monotonia. Serata bollente.

Soli: avete mille idee per movimentare piacevolmente gli affari di cuore. La fortuna aiuta gli audaci.

