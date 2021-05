Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 10 maggio 2021: Oroscopo 10 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): interpretare per il verso sbagliato

Oroscopo Ariete umore

Qualunque cosa vi dicano, non prendetela troppo sul personale poiché probabilmente non sarà intenzionale. Una persona, senza rendersene conto e senza volontà di provocare alcun turbamento, potrebbe toccare un punto sensibile. Con lo stato d’animo che avete oggi rischiate di prendere tutto per il verso sbagliato.

Per fortuna con Mercurio in Gemelli, se sarete disposti a parlarne risolverete rapidamente. Il pianeta è congiunto a Venere: nel lavoro l’aspetto rappresenta un’opportunità per tenere conversazioni e riunioni importanti che andranno a vostro vantaggio.

Oroscopo di Ariete 10 maggio amore

In coppia: è la giornata ideale per introdurre qualche idea piccantina. Allora, sorprendete il partner!

Soli: con Mercurio e Venere in Gemelli, quando meno ve l’aspettate potrebbe arrivare una sorpresa d’amore.

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un approccio mentale diverso

Oroscopo lunedì Leone umore

Per ribaltare una situazione oggi potreste avere un approccio mentale diverso dal solito per risolvere un problema che ristagna e probabilmente sarà la cosa giusta da fare. Una decisione che prenderete sarà basata sull’intuito e non sulla logica, l’istinto vi dirà chiaramente cosa fare.

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro gli altri potrebbero essere perplessi sulla vostra scelta ma in seguito si renderanno conto che avete ragione. Potrebbe inoltre emergere qualche piccolo ricordo: è un buon momento per pensare al vostro passato, al presente e al futuro e, forse, per prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: i pianeti vi consentono di mettere in luce i non detti e a ripristinare un dialogo autentico.

Soli: per oggi la vostra attenzione è concentrata sul lavoro ma con Venere in Gemelli, potete conquistare quando e quanto volete!

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ultimi ritocchi a un progetto

Oroscopo 10 maggio Sagittario: umore

E’ la giornata giusta per dare gli ultimi ritocchi ad alcuni progetti rimasti incompiuti: la Luna in Toro vi aiuta a scendere sulla terra e ad affrontare la realtà, compresi quei compiti che ancora incombono sulla vostra lista di cose da fare.

Anziché ricominciare da capo, cercate di concludere. Non è escluso che nel lavoro ci sia una situazione poco chiara. Il novilunio in Toro è in questo settore in aspetto con Nettuno. E’ possibile che un collega vi renda la vita dura oppure siete voi a comportarvi non proprio bene nei suoi confronti.

Oroscopo Sagittario 10 maggio: amore

In coppia: alleviare un po’ il peso delle responsabilità che pesano sul partner sarà una buona idea.

Soli: con Venere in Gemelli il potere di seduzione è al top ma è pur vero che oggi avrete poco tempo da dedicare alle conquiste.

