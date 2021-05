Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 11 maggio 2021: Oroscopo 11 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): aumentare le entrate

Oroscopo Ariete umore

Il Novilunio in Toro sosta nel vostro settore che simboleggia il denaro, il comfort, la sicurezza ed è un buon momento per fare un acquisto o un investimento. Non sbaglierete e soprattutto non vi muoverete impulsivamente poiché sarete ben consigliati e, cosa che non accade spesso, ascolterete ciò che vi dicono.

Potreste inoltre essere desiderosi di trovare nuovi modi per aumentare le entrate: il novilunio come detto accresce la voglia di sentirvi al sicuro e qualche idea innovativa al riguardo sarà d’aiuto.

Oroscopo di Ariete 11 maggio amore

In coppia: l’atmosfera con il partner è tenera, gioiosa, c’è complicità e giochi di seduzione!

Soli: affascinate a suon di dolcezza e sensibilità e un sogno d’amore potrebbe realizzarsi!

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): sfruttare i punti di forza

Oroscopo martedì Leone umore

Il Novilunio in Toro accentua la vostra ambizione, il desiderio è quello – nel lavoro – di sentirvi apprezzati e di raggiungere i vostri obbiettivi. Il messaggio dal cielo astrale è forte e chiaro: al vostro segno dice sfruttare i vostri punti di forza e a promuovere le vostre abilità in tutti i modi possibili.

Tuttavia, visto che Marte è in Cancro, affinché le cose si muovano veramente può essere che siate costretti ad aspettare l’11 giugno, momento in cui il pianeta entrerà nel vostro segno.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: se avete bisogno del sostegno del partner, chiedete! Lasciate che ricambi e vi spalleggi.

Soli: sicuramente conquistate ma c’è chi riesce a conquistare il vostro cuore? Può essere che siate presi dalla carriera…

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sport per placare le tensioni

Oroscopo 11 maggio Sagittario: umore

Il Novilunio in Toro sosta nel vostro settore del lavoro, del quotidiano, della forma fisica. Potreste sentirvi motivati a cambiare qualcosa, a dare il via a qualche buona abitudine. Potreste riprendere a fare sport, ad esempio, oppure farne di più se già lo praticate.

E’ probabile che ne avvertiate il bisogno per placare l’agitazione interiore, le tensioni così da innervosirvi di meno per dei dettagli e sentirvi in forma, ma non solo, anche più con i piedi per terra.

Oroscopo Sagittario 11 maggio: amore

In coppia: totale fusione, vi capite con un solo sguardo: in programma c’è una serata molto sensuale.

Soli: affascinanti, scatenerete il desiderio di una persona che state cercando di conquistare.

