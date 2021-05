Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 12 maggio 2021: Oroscopo 12 maggio tutti i segni

Blitz dice

Covid, stanno vincendo. Chi, i vaccini? Non ancora, i vaccini hanno bisogno di tempo e tra un po’ incontreranno il muro di chi non si vuole vaccinare. Allora stanno vincendo gli “aperturisti”, quelli che vogliono via coprifuoco e più sostanzialmente tutto aperto? Questa è una vittoria annunciata, progressiva e benedetta dall’estate in arrivo. Se è […]