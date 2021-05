Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 13 maggio 2021: Oroscopo 13 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): più empatici

Oroscopo Ariete umore

Giove si trasferisce in Pesci per una breve sosta fino al 28 luglio, poi tornerà in Acquario. Il pianeta della fortuna sosta alle spalle del vostro segno e in questo periodo sarete pronti ad ascoltare l’intuito, a capire la vostra forza interiore, il vostro potenziale.

Al contempo sarete più empatici, compassionevoli, vi chiederete cosa poter fare per chi vi circonda, per chi è messo meno bene di voi. Il transito segna una fase tranquilla, di pace con voi stessi.

Oroscopo di Ariete 13 maggio amore

In coppia: sorprenderete il partner con parole che toccheranno il suo cuore, ravviveranno delle emozioni dimenticate.

Soli: il vostro atteggiamento, il modo di parlare diretto e franco, oggi si addolcisce e porterà dei frutti!

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vantaggi nelle finanze

Oroscopo giovedì Leone umore

Giove entra temporaneamente in Pesci, fino al 28 luglio poi rientrerà in Acquario, e a trarne beneficio per voi saranno le questioni finanziarie. La vostra attività potrebbe avere una svolta positiva e va detto, probabilmente ne avete un gran bisogno!

Non è escluso che, ad esempio, il partner guadagni più oppure lavorerete con una persona per raggiungere un obbiettivo importante. Nel corso del transito sarete più generosi del solito e aperti a una maggiore vicinanza con chi vi circonda.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: la relazione diventa sempre più forte, c’è grande complicità – anche nell’eros – e insieme superate qualsiasi ostacolo.

Soli: voglia di piacere, conquistare, divertirvi ma occhio a farlo a spese degli altri. Evitate di giocare con i sentimenti altrui!

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rafforzare i legami

Oroscopo 13 maggio Sagittario: umore

Giove sbarca in Pesci, fino al 28 luglio poi tornerà in Acquario, e sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Il transito segna un momento positivo per acquistare un bene, migliorare qualcosa nell’abitazione o trasferirvi in una più grande.

E’ un ottimo momento per rafforzare i rapporti con le persone care, avrete bisogno di sicurezza, di radici, di comfort. Non è escluso che qualche Sagittario sia pronto a fare armi e bagagli e spostarsi da qualche parte che offre più opportunità.

Oroscopo Sagittario 13 maggio: amore

In coppia: felici di rientrare a casa e stare vicini alla dolce metà e la serata si annuncia bollente!

Soli: avete notato una persona e capito cosa prova per voi. Pronti a lanciare un segnale?

