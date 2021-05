Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 14 maggio 2021: Oroscopo 14 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): cambiare aria e distrarvi

Oroscopo Ariete umore

E’ un venerdì in cui avrete belle idee e una in particolare potrebbe risaltare, vi sembrerà che valga la pena di concretizzarla. Grazie al Sole in Toro, prima di decidere se sia realizzabile o meno, la esaminerete guardando il lavoro pratico. Più in generale avete voglia di cambiare aria, distrarvi e non è escluso che nel fine settimana vi spostiate per andare a trovare un familiare.

Il semplice fatto di cambiare contesto vi farà bene. Se non potete, anche stare in casa e guardare un film, una serie tv, avrà lo stesso effetto.

Oroscopo di Ariete 14 maggio amore

In coppia: il senso dell’umorismo vi permetterà di far passare qualche messaggio poco piacevole da ascoltare.

Soli: potreste pensare di piacere a una persona ma trattarsi di un’illusione… Evitate dunque di fare il primo passo.

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fascino misterioso

Oroscopo venerdì Leone umore

Chi vi circonda potrebbe essere attratto da voi senza un vero perché: avete fascino, sprigionate belle energie e dovete sfruttare il tutto non solo oggi ma anche nelle prossime settimane! I passaggi astrali nel vostro settore delle finanze, degli affari, indicano che le persone saranno desiderose di entrare in contatto con voi, interagire e concludere degli affari, proporvi un lavoro.

Siate dunque aperti alle possibilità in arrivo. L’unica accortezza: fate una selezione poiché non tutte sono affidabili.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: Venere vi spinge a divertirvi, a piacere, a conquistare al di fuori della relazione. Attenzione…

Soli: la voglia di flirtare è forte e per conquistare sarete pronti anche a raccontare qualsiasi cosa. Ma è inutile, siete super affascinanti!

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): trovare un compromesso

Oroscopo 14 maggio Sagittario: umore

Cosa sta accadendo nelle vostre relazioni di lavoro o personali? Cercate di esaminarle nel caso circoli un po’ di confusione. Non è escluso che siate sul punto di affrontare una spiegazione che inizialmente sarà tranquilla ma visto che sarete pronti a provocare, potrebbe degenerare in una lite aperta o in una crisi in cui ciascuno si chiuderà per conto proprio convinto di avere ragione.

Fate appello alla pazienza, alla diplomazia e all’occorrenza cercate di trovare un compromesso.

Oroscopo Sagittario 14 maggio: amore

In coppia: il dialogo è favorito, le conversazioni sono costruttive, insieme siete una forza.

Soli: Venere in Gemelli vi fa ottenere successo e vi spinge a vivere avventure e flirt senza impegno.

