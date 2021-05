Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 15 maggio 2021: Oroscopo 15 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sfruttare le opportunità finanziarie

Oroscopo Ariete umore

La vostra priorità, nel fine settimana, potrebbe essere quella di sfruttare al massimo le opportunità finanziarie e stabilizzare le situazioni che potrebbero sfuggire al vostro controllo. Ciò non significa tuttavia che non sarete tentati di concedervi qualcosa che vi gratifichi un po’ anzi, con il buon aspetto Luna-Urano potrebbe essere facile cedere all’acquisto impulsivo.

Al contempo, la Luna è congiunta a Marte: potrebbero emergere emozioni che non avete elaborato, riguardanti alcune questioni familiari.

Oroscopo di Ariete 15 maggio amore

In coppia: il partner farà di tutto per rendervi felici ma voi evitate di chiedere troppo!

Soli: voglia di incontrare il grande amore. Non è facile ma dovete perseverare. Arriverà.

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): meglio stare per conto vostro

Oroscopo sabato Leone umore

Ci sono giorni in cui è meglio stare per conto proprio, fuori dalla mischia della vita sociale e delegare qualche compito o responsabilità. E per voi, questo sabato è uno di quei giorni. La Luna in Cancro vi spinge a ritirarvi dal mondo per elaborare emozioni emerse nel corso della settimana e dunque dovete evitare di voler controllare tutto e tutti.

La congiunzione con Marte, potrebbe alimentare rabbia e irritabilità, per cui praticate esercizio fisico, se vi sentite frustrati impegnate le energie nel movimento.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: navigate in un mare di felicità, non ci sono nuvole. Non ponetevi domande e gustate questi bei momenti.

Soli: potere di seduzione al top e lo sfoderate con grande talento. Siate voi stessi e conquisterete.

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): mantenere un profilo basso

Oroscopo 15 maggio Sagittario: umore

Per oggi è meglio mantenere un profilo basso. La Luna in Cancro forma una congiunzione con Marte e sebbene sia un ottimo aspetto per portare a termine questioni in sospeso al contempo è probabile che scateni degli attriti nelle relazioni. Potreste persino pensare che gli altri siano insensibili nei vostri confronti.

Più in generale, i limiti vi peseranno parecchio: potreste voler progredire rispetto a qualcosa ma bloccarvi quando si tratterà di dare il via all’azione o trovare le parole giuste per smuovere le acque. Gestite il tutto facendo appello alla pazienza.

Oroscopo Sagittario 15 maggio: amore

In coppia: siete felici di tutto: condividere il quotidiano, i momenti belli e quelli più complicati.

Soli: è una giornata in cui la solitudine non vi pesa, accettate il vostro status con maggiore serenità.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: pensare alle vostre esigenze

GEMELLI: forte desiderio di evadere

CANCRO: irritabili e permalosi

VERGINE: il peso delle responsabilità

BILANCIA: poco tempo per voi stessi

SCORPIONE: scontri con i colleghi

CAPRICORNO: bisogno di distrarvi

ACQUARIO: il lavoro scatena stress

PESCI: sintonia nelle relazioni