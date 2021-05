Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): le parole sagge di un amico

Oroscopo Ariete umore

Potreste sentirvi insicuri circa la capacità di realizzare un progetto o raggiungere un obiettivo ma grazie a Venere in Gemelli, un amico potrebbe percepire il disagio, l’esitazione e dire le parole giuste per darvi una spinta utile. Meno comprensiva, forse, l’atmosfera sul fronte della famiglia: la congiunzione Luna-Marte potrebbe scatenare frustrazione.

Se le persone care non vi aiuteranno in un compito importante o un progetto di tipo familiare sarete costretti a prendere il controllo e farlo da soli.

Oroscopo di Ariete 16 maggio amore

In coppia: se qualcosa non va nella gestione del quotidiano ed è motivo di conflitto, è tempo di parlarne!

Soli: una persona è attratta da voi: non l’avete notata oppure volete farvi desiderare? Se vi piace, non lasciate che approdi in altri lidi.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): determinati a raggiungere gli obbiettivi

Oroscopo domenica Leone umore

Il buon aspetto tra Sole e Plutone rappresenta un’opportunità per capire quali sono gli attuali blocchi che ostacolano il vostro equilibrio tra lavoro e vita personale, probabile dobbiate rivedere quelle che ritenete siano delle certezze. Più in generale,visto che avete lavorato parecchio dietro le quinte, con questo aspetto positivo potreste finalmente vedere i frutti che peraltro meritate.

Le vostre ambizioni stanno aumentando e siete più determinati del solito a raggiungere i vostri obbiettivi professionali o riguardanti la forma fisica.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: la vostra sensibilità è decuplicata, sarete più comprensivi e generosi nei confronti del partner.

Soli: sapete davvero cosa volete? Se sì, adottate un atteggiamento naturale per attrarre chi desiderate. Fare i camaleonti non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): migliorare le finanze

Oroscopo 16 maggio Sagittario: umore

Potresti trovarvi coinvolti in un problema che riguarda un’altra persona, probabilmente un familiare. Risolverlo voi non sarà una cosa positiva. Sebbene possa sembrare la strada più semplice, impedirete che cresca attraverso l’esperienza.

Motivatela invece a fare del suo meglio e lasciatela fare: potrebbe aver bisogno di vivere questa sfida. Su un altro piano: è una giornata ideale per progredire, studiare dunque dei modi per migliorare la situazione finanziaria, il reddito, il lavoro o la salute.

Oroscopo Sagittario 16 maggio: amore

In coppia: ciò di cui avete bisogno è la passione! Allora, lasciatevi andare a dolci momenti complici e intimi.

Soli: evitate di porvi trilioni di domande e sfruttate la vita, la passione, l’amore e il piacere!

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: momento di crescita personale

GEMELLI: alleviare la tensione

CANCRO: domenica dolce e sognante

VERGINE: circondati dall’affetto degli amici

BILANCIA: una maggiore leggerezza

SCORPIONE: giornata rilassante

CAPRICORNO: nasce una splendida amicizia

ACQUARIO: evitate di rimuginare

PESCI: la soluzione a un problema