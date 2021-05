Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 17 maggio 2021: Oroscopo 17 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): meritate di progredire

Oroscopo Ariete umore

Il Sole e la Luna sono in aspetto con Plutone il che indica due giornate emotivamente intense. Potreste desiderare di operare nella vostra vita grandi cambiamenti ma, come si dice?, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare… Tuttavia, se riuscirete a vedere chiaramente i vantaggi del procedere, fatelo senza esitare.

Riflettendo eccessivamente sulle difficoltà, muovervi potrebbe richiedere molto più tempo. Avete lavorato sodo e meritate di progredire, anche finanziariamente.

Oroscopo di Ariete 17 maggio amore

In coppia: non ci sono problemi ma siete un po’ ansiosi e rischiate di scaricare lo stato d’animo nella relazione.

Soli: insoddisfatti, inquieti senza un vero perché. O forse c’è: ripensate a una persona del passato.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un progetto sarà un successo

Oroscopo lunedì Leone umore

Se in mente avete un grande progetto, concretizzarlo ora quando sentite la spinta per farlo, potreste ottenere solidi vantaggi. Probabilmente sentite che il progetto potrebbe portare a cose migliori ed è il motivo per siete disposti a impegnarvi al massimo così da trasformarlo in un successo.

Tenete presente che state mettendo solide fondamenta per il futuro! In ogni caso, la dissonanza Luna-Plutone rappresenta un invito a semplificare le cose e non a complicarle.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: sistemare qualche questione vi permetterà di andare oltre la diversità di vedute.

Soli: voglia di divertirvi, flirtare senza impegno. Di sicuro, in questo periodo non rischiate di annoiarvi.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la comunicazione è al top

Oroscopo 17 maggio Sagittario: umore

Le conversazioni con chi vi circonda oggi possono essere particolarmente di supporto e significative e, forse, anche una ricca fonte di idee. Potreste attirare persone utili o migliorare le relazioni che avete già, Avete fascino, l’effetto calamita e avrete l’opportunità di mostrarvi nella luce migliore.

La comunicazione, in generale, è al top e le vibrazioni dei pianeti vi rendono molto convincenti e dunque è un’ottima giornata per concludere una negoziazione o programmare riunioni importanti di lavoro.

Oroscopo Sagittario 17 maggio: amore

In coppia: una questione di denaro potrebbe raffreddare l’atmosfera tra voi e il partner.

Soli: perché mostrarvi per ciò che non siete? Non è una buona idea. Siate voi stessi, non recitate!

