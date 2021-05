Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 18 maggio 2021: Oroscopo 18 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): i complimenti risollevano il morale

Oroscopo Ariete umore

Il desiderio di entrare in azione è forte e se un progetto non è attuabile potrebbe subentrare un po’ di frustrazione. Tuttavia chi vi circonda nota e apprezza le vostre qualità: qualche complimento potrebbe risollevare il morale e far ritrovare sicurezza in voi stessi.

Potete dunque lasciare le paure alle spalle: avete il coraggio e la volontà per raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro. E’ il momento in cui dovete tifare per voi!

Oroscopo di Ariete 18 maggio amore

In coppia: i sentimenti sono presenti e profondi ma il dialogo non è proprio eccitante, manca quel pizzico di pepe.

Soli: grande fascino, avete le carte in regola per conquistare chi vi attrae. E lo farete con grande discrezione.

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): desiderio di brillare

Oroscopo martedì Leone umore

La Luna nel vostro segno accentua il vostro desiderio di brillare, di essere al centro della scena, attirare l’attenzione di chi vi circonda. E con i pianeti in Gemelli, troverete sicuramente chi vi ascolterà con la massima attenzione, ammirerà il vostro modi di parlare.

Se inoltre siete stanchi del vostro quotidiano, potreste andare alla ricerca di nuovi interessi e nuove amicizie per ritrovare l’entusiasmo. Consiglio astrale: per oggi, lavoro o vita personale, evitate di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: sfruttate questa giornata per ritrovare l’armonia, lascire alle spalle ciò che vi divide.

Soli: se avete dei dubbi su una persona che vi corteggia, fate delle domande. Potrebbe avere lo stesso vostro stato d’animo.

Oroscopo oggi 18 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): consigli inutili

Oroscopo 18 maggio Sagittario: umore

Chi vi circonda oggi potrebbe darvi molti consigli – richiesti da voi – ma non è detto siano davvero utili. Potrebbero bombardarvi di idee, di opinioni, ma nessuna solleciterà il vostro interesse. Se si tratta di una questione personale delicata, persino il coinvolgimento degli amici non vi sarà di aiuto.

Tuttavia, se c’è una persona di cui vi fidate abbastanza al punto di parlarne, fatelo poiché cambierà le carte in tavola, vi metterà in grado di capire meglio la situazione.

Oroscopo Sagittario 18 maggio: amore

In coppia: la passione forse non è al top – momentaneamente – ma la relazione si rafforza.

Soli: non è la giornata giusta per lanciare inviti a chi vi attrae né per incontrare persone nuove.

