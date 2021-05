Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 19 maggio 2021: Oroscopo 19 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una direzione entusiasmante

Oroscopo Ariete umore

Il buon aspetto tra Venere e Saturno spinge a organizzarvi, favorisce il lavoro di squadra, gli accordi, il rafforzamento di un progetto. I pianeti vi guidano verso una direzione entusiasmante, che potrebbe avere sviluppi importanti ora e nel futuro! Non è escluso che una persona vi stimoli e vi sostenga a perseguire un’idea o un interesse.

Tenete presente che l’impegno di oggi vi ripagherà e d’altra parte avete una determinazione incredibile, non siete certo persone che abbassano le braccia di fronte alle difficoltà.

Oroscopo di Ariete 19 maggio amore

In coppia: la relazione andrà avanti nel tempo, si rafforzerà e oggi date prova di una sensualità che piacerà al partner.

Soli: non avrete alcuna difficoltà a stringere nuove amicizie o, volendo, a una relazione d’amore!

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): si aprono nuove porte

Oroscopo mercoledì Leone umore

Con la Luna nel vostro segno potrebbero aprirsi nuove porte, probabile valuterete un’opportunità e vi chiederete se è il momento di andare avanti. Se l’istinto dà il via libera, prendete in considerazione il suo suggerimento. In ogni caso, occhi aperti: nei prossimi giorni potrebbero emergere improvvisamente altre opzioni e una in particolare potrebbe essere altrettanto interessante ed entusiasmante.

La presenza di Mercurio in Gemelli, indica che potreste riportare un buon successo finanziario: un aumento di stipendio, una trattativa che va in porto…

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: le dimostrazioni del partner forse non sono proprio quelle che vorreste ma di sicuro non potete dubitare della solidità del sentimenti!

Soli: una persona è attratta da voi ma è intimidita dal vostro modo di fare. Perché non provate a incoraggiarla?

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): visione realistica delle aspettative

Oroscopo 19 maggio Sagittario: umore

Vedere una persona in una luce realistica oggi potrebbe rivelarsi prezioso ma in generale, avere una visione lucida delle aspettative, dei limiti sarà d’aiuto a ottenere un buon equilibrio. Al contempo potreste sviluppare alcune idee mirate a cambiare le abitudini, il modo in cui gestite le vostre risorse e come utilizzate le vostre capacità.

La Luna in Leone vi consente di esaminare il quadro generale, più ampio e capire cosa dovete fare per vivere meglio. Ciò potrebbe comportare uno snellimento, una trasformazione ma ne varrà la pena.

Oroscopo Sagittario 19 maggio: amore

In coppia: il partner potrebbe criticarvi ma anziché pensare sia ingiusto/a cercate di riflettere su ciò che dice.

Soli: potreste incontrare una persona ma parlerà esclusivamente di sé: in questo caso, cambiate strada…

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: una decisione con una persona cara

GEMELLI: prima di parlare, riflettete

CANCRO: occhio a chi fa promesse vaghe

VERGINE: voltare pagina

BILANCIA: apprezzati per l’affidabilità

SCORPIONE: puntare al primo posto

CAPRICORNO: il costo di un progetto

ACQUARIO: circola un po’ di confusione

PESCI: una decisione finale