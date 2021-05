Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 2 maggio 2021: Oroscopo 2 maggio tutti i segni

Oroscopo del 2 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): no alle polemiche inutili

Oroscopo Ariete umore

Dovete assolutamente andare oltre ciò che rappresenta un ostacolo alla vostra evoluzione e cercare di progredire. Il coraggio c’è tutto e potete imboccare la strada giusta. L’importante è che non vi sentiate frustrati perché temete di non essere considerati per quanto valete o di non disporre di sufficiente libertà.

Per oggi, visto che la Luna in Capricorno non vi regala buonumore, cercate di risolvere i problemi più importanti e di non entrare in polemiche inutili che rallentano seriamente le vostre attività.

Oroscopo di Ariete 2 maggio amore

In coppia: probabilmente pensate a un’evoluzione della relazione e la sensazione è di lentezza. Ma la situazione progredirà, state tranquilli.

Soli: se con la persona che vi attrae, avete detto qualcosa di sbagliato dovete solo chiedere scusa e correggere il tiro.

Oroscopo 2 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): contare solo su voi stessi

Oroscopo domenica Leone umore

Le aspettative sono alte e per raggiungere l’obbiettivo che avete in mente potete contare solo su voi stessi. In ogni caso, prima che le energie vi abbandonino, mollate un po’ la presa. Riuscirete, non dovete avere dubbi!

Certo, dovrete costruire su basi solide ma prima ci saranno abbastanza questioni da affrontare e zone d’ombra su cui fare luce. Che si tratti delle finanze o dell’organizzazione del quotidiano, i pianeti vi invitano a strutturare. Tenendo i piedi per terra prenderete comunque le decisioni giuste.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: circola gelosia che non esprimete e potrebbe minare l’armonia. Dite ciò che provate!

Soli: se una persona vi piace, sentite quale potrebbe essere l’evoluzione di una potenziale storia. Ascoltate l’intuito e non sbaglierete.

Oroscopo 2 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cercate di essere comprensivi

Oroscopo 2 maggio Sagittario: umore

Avrete un bel da fare per mettervi d’accordo con amici e familiari sul programma della giornata ma riuscirete comunque a farvi seguire. Cercate di essere un po’ leggeri e comprensivi! In caso contrario, scatenerete dei conflitti ma visto che siete dotati di una bella lucidità prenderete le decisioni giuste.

Sul fronte denaro, oggi potreste finalmente capire un problema ormai ricorrente e troverete dei sostegni. Con una persona, infatti, parlerete di una questione spinosa e la risolverete positivamente.

Oroscopo Sagittario 2 maggio: amore

In coppia: perché cercare altrove ciò che avete già accanto? Il messaggio astrale vi invita alla saggezza.

Soli: dimostrate pure l’interesse nei confronti di una persona ma in modo raffinato, senza esagerare.

