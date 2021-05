Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 3 maggio 2021: Oroscopo 3 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 3 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la sensazione di essere esclusi

Oroscopo Ariete umore

Con la dissonanza Sole-Saturno, potreste dover affrontare un problema relativo a un’amicizia, un progetto o a una questione di denaro che tuttavia potrete risolvere facendo appello alla creatività. Oggi siete particolarmente sensibili a un rifiuto, potreste sentirvi esclusi.

Se doveste aver a che fare con un’esperienza umiliante, cercate di trarne una saggia lezione e andate avanti. Una buona strategia potrebbe essere quella di concentrarvi sugli impegni, le responsabilità e fare del vostro meglio.

Oroscopo di Ariete 3 maggio amore

In coppia: la relazione è solida, l’atmosfera è positiva e la reciproca fiducia vi aiuta nel quotidiano.

Soli: con una persona scoprirete delle affinità, vivrete momenti di complicità e tenerezza. L’amore non è lontano.

Oroscopo 3 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ingigantire una questione

Oroscopo lunedì Leone umore

La tendenza odierna è quella di ingigantire una questione che, alla fine, ha poca importanza. Cercate di essere pazienti e prima di trarre conclusioni cercate di avere il quadro completo. La dissonanza Sole-Saturno odierna vi ricorda di pensare in termini più semplici.

Potreste avere la sensazione che qualcuno ostacoli il vostro progresso ma con un po’ di sforzo e concentrandovi sui vostri obiettivi, può essere un ottimo momento per apportare modifiche essenziali che contribuiranno al futuro successo.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: rischiate di non misurare le parole, la lingua corre come il vento. Andateci piano…

Soli: avete intenzione di ampliare la cerca delle conoscenze e i pianeti vi sostengono. In ogni caso, siate prudenti.

Oroscopo 3 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): delegare qualche responsabilità

Oroscopo 3 maggio Sagittario: umore

Molto efficienti, eliminerete dalla vostra vita tutto ciò che ritenete ormai superfluo. Al contempo, nonostante la vostra buona volontà, potreste avere difficoltà a far evolvere alcuni progetti ma non dovete scoraggiarvi. Anzi, vi sarà utile a riflettere e all’occorrenza trasformare qualcosa. All’occorrenza, delegate qualche responsabilità e non accollatevi quelle degli altri! Quando si tratta di dare notizie o fare delle promesse, è meglio ricontrollare i fatti e riservare il giudizio.

Oroscopo Sagittario 3 maggio: amore

In coppia: evitate di voler controllare tutto, imporre le vostre aspettative al partner.

Soli: una grande complicità vi lega a un/a amico/a ma siete sicuri si tratti solo di amicizia?

