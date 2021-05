Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 5 maggio 2021: Oroscopo 5 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 5 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fiducia nel futuro

Oroscopo Ariete umore

Mercurio sbarca in Gemelli, sosterà fino all’11 luglio nel vostro settore della comunicazione. E’ probabile che nel corso del transito sarete molto impegnati a proporre nuove idee, a entrare in contatto con gli altri e a imparare cose. Le comunicazioni avranno una marcia in più, sarete ottimi osservatori, farete divertire con le battute e ciò distenderà l’atmosfera.

Oggi, vi sentite particolarmente fiduciosi riguardo al vostro futuro, chi vi circonda potrebbe ispirare buone idee o motivarvi a inseguire i vostri obbiettivi.

Oroscopo di Ariete 5 maggio amore

In coppia: in programma c’è una serata sensuale, caldissima! Il partner non potrà resistervi, siete travolgenti.

Soli: una notizia o una sorpresa dalla persona che vi attrae. Per altri, potrebbe scattare il colpo di fulmine!

Oroscopo 5 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): la diplomazia è vincente

Oroscopo mercoledì Leone umore

Mentre Marte continua il suo transito in Cancro potreste essere più sensibili del solito alle altre persone alle situazioni. E ciò potrebbe funzionare a vostro vantaggio, soprattutto se in cantiere avete grandi progetti e vi sentite pronti a metterli in atto.

Avrete una comprensione istintiva di come interagire con determinate persone, il che può aiutarvi a fare grandi passi avanti. Oggi, con la Luna in Acquario, opposta al vostro Sole, ricordate sempre che la diplomazia è vincente!

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: meno concentrati su voi stessi e più attenti nei confronti del partner, pronti ad ascoltarlo/a.

Soli: sempre sicuri di voi, oggi con la persona che vi attrae, sarete timidi, persino un po’ destabilizzati. Ma gli sguardi diranno molto…

Oroscopo 5 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): Mercurio vi invita al dialogo

Oroscopo 5 maggio Sagittario: umore

Con Mercurio in Gemelli, fino all’11 luglio, le vostre relazioni e interazioni avranno molto più brillantezza. Potrebbe essere un momento delizioso: ad esempio unirvi a gruppo potrebbe aiutare a scoprire nuovi interessi.

Avrete inoltre molte opportunità per ampliare la cerchia delle amicizie e stringerne alcune nuove. Al contempo, se avete qualcosa da dire il pianeta vi invita al dialogo: siate franchi, diretti ma ricordando di gestire la sensibilità di chi avete di fronte. Potreste infatti firmare un contratto, un accordo e l’atteggiamento esservi utile.

Oroscopo Sagittario 5 maggio: amore

In coppia: prima di parlare, riflettete! Puntate alla dolcezza, alla tenerezza, aprite le braccia e il vostro cuore.

Soli: più che cercare l’anima gemella oggi sarete coinvolti in un problema familiare. Dovrete consolare una persona cara.

