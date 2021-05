Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 6 maggio 2021: Oroscopo 6 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 6 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sapete bene cosa volete

Oroscopo Ariete umore

Sapete bene cosa volete, siete in grado di prendere decisioni concrete riguardanti le relazioni e le finanze. Siete determinati a ottenere ciò che avete in mente soprattutto se altre persone avranno le stesse vostre intenzioni. L’aspetto Venere-Plutone vi spingerà a ignorare i concorrenti così da poter essere in prima linea.

Potrebbe sembrare la cosa giusta da fare ma in seguito invece pentirvene. Coinvolgete anche gli altri nei vostri progetti e in cambio riceverete molto di più.

Oroscopo di Ariete 6 maggio amore

In coppia: avete notato che il partner vi fa gli occhi dolci? Se ultimamente siete stati poco romantici oggi avete la possibilità di recuperare!

Soli: una persona vi corteggia e potete star certi che gli/le piacete davvero! Cogliete al volo questa opportunità.

Oroscopo 6 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un riconoscimento

Oroscopo giovedì Leone umore

E’ una giornata in cui avrete molte cose di cui occuparvi per cui fate un programma e cercate di portarlo avanti. Se persone o altre situazioni vi interrompono evitate che prendano troppo del del vostro tempo, poiché qualcosa che vi riguarda direttamente, lavoro o vita personale, potrebbe scapparvi dalle mani.

E’ un momento in cui potrebbe esserci un riconoscimento, un avanzamento e una ricompensa del vostro impegno oppure potete fare piani e studiare strategie soddisfacenti per raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: il partner potrebbe essere un po’ agitato; rassicuratelo/a sul vostro futuro insieme.

Soli: pensate insistentemente a una persona, ha colpito il vostro cuore! E sempre tanto audaci, non avete il coraggio di fare il primo passo (per oggi).

Oroscopo 6 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): degni di fiducia

Oroscopo 6 maggio Sagittario: umore

I transiti odierni vi spingono a fare dei cambiamenti e a progredire con e attraverso di loro. Chi vi circonda vi considera convincenti, autorevoli e degni di fiducia. Avete un’idea concreta di ciò che potrebbe funzionare nel vostro futuro, il che vi avvantaggia sia sul piano finanziario che personale.

Provate emozioni profonde, che vi fanno sentire vicini alla famiglia, alle persone care, in generale vi sentite bene con voi stessi. Tenete presente che questa sicurezza aumenterà mollando ciò che non vi serve più.

Oroscopo Sagittario 6 maggio: amore

In coppia: riguardo a un problema familiare, con il partner avete punti di vista diversi. Inutile discutere, rimandate la conversazione.

Soli: rischiate di interpretare di traverso i segnali che vi invia una persona. L’immaginazione oggi potrebbe giocarvi qualche scherzetto.

