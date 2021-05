Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 7 maggio 2021: Oroscopo 7 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto convincenti

Oroscopo Ariete umore

Gli aspetti della Luna con Venere e Plutone, indicano che attirerete facilmente chi vi circonda, avrete l’effetto calamita e non avrete problemi a convincerle su qualsiasi cosa. Tuttavia pensate alle conseguenze: promettendo troppo, i grandi progetti potrebbero ritorcersi contro, avere l’effetto boomerang.

Nel corso della giornata, oltretutto, la dissonanza Venere-Giove vi spinge – denaro o vita sociale – a fare le cose in grande e ignorare, seppure temporaneamente i costi. Più grande non vuol dire sempre il migliore.

Oroscopo di Ariete 7 maggio amore

In coppia: in caso di tensioni non esitate a stabilire un dialogo disteso. Esprimete i sentimenti e avrete il partner dalla vostra parte.

Soli: nel gioco del gatto e il topo siete imbattibili ma non dovete esagerare. Venere vi invita a riscaldare l’atmosfera non a renderla incandescente.

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): aspettative alte

Oroscopo venerdì Leone umore

Alla maggior parte delle persone è più facile mantenere la propria routine quando le cose vanno nel verso desiderato. È quando è il contrario che siamo messi alla prova. Uno stato d’animo entusiasta potrebbe spingervi ad avere aspettative alte.

Esagerare un po’ potrebbe essere divertente ma per le cose essenziali è meglio rispettare i vostri limiti poiché nei prossimi giorni potreste dover affrontare qualche pressione. Anziché fare grandi promesse a voi stessi, procedete a un ritmo costante e ce la farete.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: dal primo pomeriggio l’atmosfera sarà effervescente, insieme al partner farete dei progetti. Un viaggetto in vista?

Soli: se una persona vi attrae oggi vi lancerete in un invito oppure manderete sms con parole che non passeranno inosservate.

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non dovete accontentarvi

Oroscopo 7 maggio Sagittario: umore

Nel caso siate sul punto di concludere un accordo, assumente una posizione ferma e non lasciatevi influenzare da emozioni che potrebbero minare la vostra determinazione. La Luna in Pesci potrebbe spingere a mettere in discussione voi stessi o persino a farvi cambiare idea.

Concentratevi dunque sul risultato che desiderate veramente e non accontentatevi ciò che eventualmente vi propongono. Man mano che nel corso della giornata, la Luna si sposterà in Ariete, sarete più intraprendenti e desiderosi di negoziare.

Oroscopo Sagittario 7 maggio: amore

In coppia: l’atmosfera è leggera e al contempo calda come un raggio di sole. Siete entrambi pieni di passione come il primo giorno.

Soli: avete le carte in regola per conquistare chi vi attrae oppure, se volete, per flirtare a tutto campo.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: entusiasmo per una novità

GEMELLI: pensare anche alle persone care

CANCRO: condividere le vostre opinioni

VERGINE: assumervi qualche rischio

BILANCIA: un chiodo fisso

SCORPIONE: riflettete eccessivamente

CAPRICORNO: conversazioni leggere

ACQUARIO: in buona compagnia

PESCI: mettere a frutto il talento