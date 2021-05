Oroscopo oggi Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 9 maggio 2021: Oroscopo 9 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): socievoli e accomodanti

Oroscopo Ariete umore

Venere entra in Gemelli nel vostro settore della comunicazione. Fino al 2 giugno vi sentirete pronti a incontrare nuove persone, unirvi a gruppi conosciuti anche online, apprendere cose nuove e andare dove c’è azione, progetti divertenti.

E’ un periodo favorevole allo sviluppo di nuovi interessi, per entrare in sintonia con amici, parenti, conoscenti grazie a un atteggiamento spensierato e accomodante. Sarete molto socievoli e vi esprimerete con notevole fascino.

Oroscopo di Ariete 9 maggio amore

In coppia: la voglia di scoprire qualcosa di nuovo – un posto, un artista, ecc. – con il partner arricchirà il dialogo.

Soli: autentici rubacuori ma con una gran fretta di concludere. Evitate di bruciare le tappe! Sollecitare eccessivamente l’altro/a potrebbe farlo scappare.

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): affettuosi e affascinanti

Oroscopo domenica Leone umore

Venere sbarca in Gemelli e fino al 2 giugno, introdurrà armonia, equilibrio, opportunità e vantaggi nella vita sociale. Nelle prossime settimane sarete più affettuosi, affascinanti e particolarmente gentili con amici e conoscenti, le relazioni saranno più coinvolgenti e si rafforzeranno. Sarà inoltre gratificante condividere con gli altri le vostre esperienze, le vostre idee.

Non è escluso che nel corso del transito riuscirete a concretizzare un progetto che avete in mente e forse grazie a una conoscenza, a una persona che vi sostiene. Datevi dunque da fare.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: fare dei complimenti, offrire un regalino, dire parole tenere: il cuore del partner si scioglierà!

Soli: Venere in Gemelli a voi parla di flirt, di legami poco impegnativi. Vivere un’affettuosa amicizia non è per tutti ma in questo periodo dovrete accontentarvi.

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): attirate persone gentili

Oroscopo 9 maggio Sagittario: umore

Fino al 2 giugno, Venere in Gemelli sosterà nel vostro settore delle relazioni: più del solito attirate persone disponibili, gentili e voi siete spinti a stabilire pace e armonia con tutti. E’ fase in cui cercherete di modificare ciò che nella vostra vita manca di equilibrio.

Il pianeta vi regala fascino che utilizzerete a piene mani anche nel settore professionale dove è possibile concludiate un accordo, otterrete un’assunzione o firmerete un contratto. Il pianeta, per il vostro segno, favorisce le consulenze, le questioni legali, le società e le negoziazioni.

Oroscopo Sagittario 9 maggio: amore

In coppia: un po’ di gelosia reciproca accenderà la passione e stasera l’atmosfera sarà molto erotica.

Soli: potreste essere attratti da due persone contemporaneamente, il che vi renderà la vita complicata ma divertente. Alla fine, farete una scelta.

