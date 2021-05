Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 10 maggio 2021: Oroscopo 10 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno):un cambiamento positivo



Oroscopo Gemelli lunedì 10 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di lunedì 10 Maggio per il segno dei Gemelli?

Potrebbe emergere una questione imprevista che sconvolgerà la vostra giornata e i vostri programmi ma al contempo potrebbe darvi quella spinta giusta per mettere in atto un cambiamento positivo. Potrebbe essere necessario muovervi alla velocità della luce, sistemare le cose e forse rimandare a un altro giorno una riunione o un appuntamento. E varrà la pena, appena arriva, di cogliere l’opportunità.

La presenza di Mercurio e Venere nel vostro segno, indica che è un momento propizio nel lavoro, nella carriera. I transiti fanno arrivare al riguardo, fortuna e prosperità.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi lunedì 10 maggio: amore

In coppia: avrete voglia di lanciarvi insieme in un’attività, in un’avventura oppure in un progetto a due.

Soli: è possibile un incontro con una persona speciale che ha gli stessi vostri obbiettivi di vita.

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): non dovete strafare

Oroscopo Bilancia di lunedì 10 maggio: umore

Se avete trascurato, e parecchio, le vostre esigenze personali oggi potreste sentirvi stressati. Rilassatevi, pensate prima di tutto a voi e nel giro di poco tornerete in pista. Puntate a risolvere, passo dopo passo, quelle aree problematiche e tutto, tra oggi e domani, sarà più facile. Concentratevi su ciò che potete gestire senza strafare!

Se un problema sta influenzando una relazione, la soluzione è prendere in mano la situazione e fare qualcosa al riguardo. Parlarne in modo sincero sarà più che sufficiente.

Oroscopo Bilancia di lunedì 10 maggio: amore

In coppia: vi farete le domande giuste e troverete le risposte, prendere le decisioni giuste per la vostra relazione.

Soli: se volete dare il via a una storia, dovreste fare il primo passo, dire chiaramente ciò che provate.

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la necessità di una spiegazione

Oroscopo Acquario di lunedì 10 maggio: umore

Per tutta la settimana, Saturno nel vostro segno è in buon aspetto con Mercurio e il transito potrebbe indicare la necessità – lavoro o vita privata – di una spiegazione con una persona. E’ possibile che vi sentiate spinti a discutere di qualcosa che per lungo tempo avete tenuto dentro ma ora non riuscite più a tacere.

Anche se difficile, farlo vi regalerà un gran sollievo. Su un altro piano: nel lavoro è un momento molto impegnativo ma al contempo si rivelerà molto positivo.

Oroscopo Acquario di lunedì 10 maggio: amore

In coppia: se volete convincere il partner ad accettare una vostra decisione, la dolcezza è la strada da seguire.

Soli: sfruttate le belle vibrazioni di Venere per valorizzarvi, cambiate un po’ il look, fatevi belli/e.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: interpretare per il verso sbagliato

TORO: la priorità ai bisogni personali

CANCRO: troppo duri con voi stessi

LEONE: un approccio mentale diverso

VERGINE: la realtà di una situazione

SCORPIONE: essere più produttivi

SAGITTARIO: ultimi ritocchi a un progetto

CAPRICORNO: la motivazione non è al top

PESCI: farete vostra un’opportunità