Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 11 maggio 2021: Oroscopo 11 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una fase di riflessione



Oroscopo Gemelli martedì 11 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di martedì 11 Maggio per il segno dei Gemelli?

Il Novilunio in Toro sosta alle spalle del vostro segno, vi permette di acquisire chiarezza e capire dov’è che nel lavoro potreste esservi limitati o se siete stati sottovalutati. E’ una fase di riflessione e la cosa migliore da fare per voi stessi è puntare a distaccarvi o a mollare un problema che è stato motivo di frustrazione.

Potreste inoltre essere incuriositi dalle possibilità relative a una opportunità: in questo caso, per sapere se andare avanti o meno, fidatevi dell’ istinto, ascoltate la vostra voce interiore.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi martedì 11 maggio: amore

In coppia: in modalità “peace & love”, oggi non ci saranno fraintendimenti, insieme vi sentite appagati.

Soli: può essere che un incontro recente, oggi faccia concreti passi avanti. La storia decolla.

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la stabilità finanziaria

Oroscopo Bilancia di martedì 11 maggio: umore

Marte in buon aspetto con Urano, al vostro segno consiglia di mollare gli schemi emotivi che potrebbero trattenervi dal vivere pienamente la vita. E il Novilunio odierno in Toro indica che è un momento eccellente per impegnarvi, dare il via a un nuovo inizio e fare i passi necessari per realizzarlo.

Al contempo la Luna Nuova parla di sviluppi per ottenere una maggiore stabilità finanziaria. Avere più risorse influirà positivamente sul portafoglio ma anche sul lavoro, dove avrete la possibilità di investire.

Oroscopo Bilancia di martedì 11 maggio: amore

In coppia: grazie a Venere una parola, uno sguardo, un sorriso e il partner cederà ai vostri desideri.

Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri, siete irresistibili e farete girare la testa a una persona in particolare.

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): armonia con le persone care

Oroscopo Acquario di martedì 11 maggio: umore

Il Novilunio in Toro punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: è il momento ideale per fare dei miglioramenti nell’abitazione, così da avere più comfort, creare maggiore armonia con le persone care. Il che vi permetterà di vivere in modo più positivo.

Non è escluso che ospitiate per qualche giorno un familiare oppure sarete voi ad andare a trovarlo. Ma La Luna Nuova parla anche del passato: potreste, ad esempio rivedere o avere notizie di una persona con cui, ad esempio, avete avuto una relazione.

Oroscopo Acquario di martedì 11 maggio: amore

In coppia: il Novilunio accende il desiderio, la passione e con il partner la serata sarà bollente!

Soli: una persona rapirà il vostro cuore, scatterà una irresistibile attrazione. Potrebbe nascere una storia intensa.

