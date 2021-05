Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 13 maggio 2021: Oroscopo 13 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): pensare in grande



Oroscopo Gemelli giovedì 13 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di giovedì 13 Maggio per il segno dei Gemelli?

Fino al 28 luglio, Giove sosterà in Pesci nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Potreste mollare il vecchio percorso lavorativo e imboccarne uno nuovo di zecca oppure essere più coraggiosi in quello in cui vi trovate attualmente.

Potreste ottenere un riconoscimento, una promozione o Questo può essere un momento di riconoscimento per il tuo lavoro, oppure migliorare la vostra impresa. Raccoglierete i frutti del vostro impegno, l’importante è che non abbiate paura di pensare in grande!

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi giovedì 13 maggio: amore

In coppia: è una splendida giornata, la relazione si rafforza sempre di più ed entrambi siete totalmente appagati.

Soli: avete parecchie possibilità di incontrare ma dovete uscire, frequentare! Vietato rimanere chiusi in casa.

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il lavoro chiederà più impegno

Oroscopo Bilancia di giovedì 13 maggio: umore

Giove, fino al 28 luglio, sosterà nel vostro settore del lavoro ed è probabile che nel corso del transito sarete più impegnati a discapito della vita personale. Ma è pur vero che è tempo di pensare a voi, realizzare qualcosa di costruttivo. Sfruttare dunque questa energia per dare il via a nuovi progetti, imparare un nuovo mestiere…

Ma il pianeta punta i riflettori anche sul vostro benessere: avrete belle energie e probabilmente sarete spinti a muovervi, ad esempio fare jogging o andare in bicicletta!

Oroscopo Bilancia di giovedì 13 maggio: amore

In coppia: passione al top! Ma nella vita non c’è solo l’eros e oggi condividerete anche un’attività culturale.

Soli: una persona che vi corteggia ed è sempre più attratta da voi. Il vostro fascino è insuperabile.

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un guadagno inatteso

Oroscopo Acquario di giovedì 13 maggio: umore

Giove temporaneamente esce dal vostro segno e fino al 28 luglio sosterà in Pesci, nel vostro settore delle finanze. Potrebbe esserci un guadagno inatteso oppure attraverso una rinnovata sicurezza per le vostre abilità e il talento, trovare il modo per aumentare il reddito .

Oppure, l’azienda per cui lavorate tornerà a essere florida e ciò sarà ovviamente un vantaggio anche per voi. Il vostro impegno non è passato inosservato e con questo transito, non è escluso infatti un aumento di stipendio.

Oroscopo Acquario di giovedì 13 maggio: amore

In coppia: più parlate con il partner e più sembra che abbiate tante cose da dire. E la relazione si rafforza.

Soli: scegliere una persona in base all’aspetto fisico non è la sola opzione. Fate attenzione…

