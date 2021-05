Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 14 maggio 2021: Oroscopo 14 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): siate realistici



Oroscopo Gemelli venerdì 14 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di venerdì 14 Maggio per il segno dei Gemelli?

L’idea di poter realizzare qualcosa che avete a cuore, vi caricherà di entusiasmo, penserete che tutto sia possibile ma il consiglio astrale è quello di essere il più possibile realistici. Con Giove in Pesci che sosta nel vostro settore degli obbiettivi, della carriera, delle ambizioni, riguardo alle vostre possibilità potreste sentirvi sicuri, fiduciosi e ottimisti.

Essere così su di giri, è uno stato d’animo ovviamente fantastico ma se volete concretizzare cercate di tenere i piedi per terra.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi venerdì 14 maggio: amore

In coppia: non siete sempre sulla stessa lunghezza d’onda ma non mettete mai il partner in secondo piano.

Soli: non disperate! E’ un venerdì in cui a sorpresa negli affari di cuore tutto è possibile.

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sognare una fuga

Oroscopo Bilancia di venerdì 14 maggio: umore

Con i passaggi astrali odierni è probabile che stiate sognando una “fuga” e non c’è nulla di male nel programmare qualcosa – un viaggetto, una gita? – che vi permetterà di raggiungere questo obbiettivo.

Al contempo, per oggi evitate di essere troppo disponibili: non sarà d’aiuto a voi né a un’altra persona che ha preso di l’abitudine di chiedervi dei favori. Se siete stufi dite “no” e recepirà il messaggio. Utilizzate le energie per raggiungere i vostri obbiettivi.

Oroscopo Bilancia di venerdì 14 maggio: amore

In coppia: circola grande romanticismo, passione, fusione. Sfruttate questo venerdì al massimo.

Soli: se una persona vi attrae è il momento di farvi avanti. Se non vi piace nessuno, uscite e conquisterete.

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): giornata di contrattempi

Oroscopo Acquario di venerdì 14 maggio: umore

Potreste dover prendere delle decisioni riguardanti una relazione che sapete bene avranno un notevole impatto sul futuro. Motivo per cui, dovrete scegliere con saggezza. Parlane con il/la diretto interessato sarà fondamentale e anche se sarà difficile, ed è comprensibile, varrà la pena affrontare eventuali questioni spinose.

Più in generale, lavoro o vita personale oggi potrebbero verificarsi dei contrattempi, dei ritardi, esserci un po’ di confusione, per cui prendete le cose con la massima calma e con grande pazienza.

Oroscopo Acquario di venerdì 14 maggio: amore

In coppia: il partner avrebbe qualcosa da dire ma difficoltà a parlarne. Cercate di capire…

Soli: se una persona vi attrae, oggi deciderete di rompere il ghiaccio e farete il primo passo!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: cambiare aria e distrarvi

TORO: lanciarvi in un progetto

CANCRO: ritrovare un po’ di libertà

LEONE: fascino misterioso

VERGINE: vi ponete troppe domande

SCORPIONE: approfondire una conoscenza

SAGITTARIO: trovare un compromesso

CAPRICORNO: evitate di rimuginare

PESCI: i capitani della nave siete voi