Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 16 maggio 2021: Oroscopo 16 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): alleviare la tensione



Oroscopo Gemelli domenica 16 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di domenica 16 Maggio per il segno dei Gemelli?

Se rispetto a certe questioni siete arrabbiati, agitati ma non riuscite mentalmente mollare, oltre a chiudervi in voi stessi sbraitando in silenzio c’è anche un’altra opzione. Ovvero parlarne con una persona che sapete vi capirà anche se inizialmente non è escluso che la conversazione sarà imbarazzante.

Condividere le questioni di cui sopra e le emozioni vi permetterà di alleviare la tensione e sarà d’aiuto a vedere la situazione in una luce diversa. E già fare soltanto questo cambierà velocemente le cose.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi domenica 16 maggio: amore

In coppia: saprete come appianare qualsiasi piccolo disaccordo. Il vostro amore vince su tutto!

Soli: belle prove d’amore da parte di una persona e sicuramente l’accoglierete a braccia aperte.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una maggiore leggerezza

Oroscopo Bilancia di domenica 16 maggio: umore

E’ una domenica con la Luna in Cancro: sicuramente sarete impegnati a portare a termine, ad esempio un lavoro, qualcosa che vi hanno assegnato. Delegate dunque qualche compito domestico, fate in modo che le persone care vi diano una mano.

Concludere quanto dovete rappresenterà un grande sollievo e inizierete la settimana con maggiore leggerezza, avrete la sensazione di esservi liberati da un peso. Ma non solo: giovedì prossimo il Sole entrerà in Gemelli, nel vostro settore delle aperture e del progresso.

Oroscopo Bilancia di domenica 16 maggio: amore

In coppia: siete in grado, all’occorrenza a trovare un compromesso ma ciò sia chiaro, non significa che siete “polli”…

Soli: se ancora pensate a un/a ex, tenete presente che è la giornata giusta per liberarvi del passato.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): evitate di rimuginare

Oroscopo Acquario di domenica 16 maggio: umore

Fare sempre le stesse, questa domenica compresa, non fa altro che accentuare la noia e dunque dovreste trovare qualcosa in grado di distrarvi. Venere in Gemelli indica che qualcosa o qualcuno oggi potrebbe essere fonte di piacere, di divertimento, salvo abbiate intenzione – sbagliando – di stare per conto vostro rimuginando su eventuali problemi e pensieri poco positivi.

Accettate la compagnia degli amici, fate qualcosa di diverso dal solito e ritroverete il buonumore!

Oroscopo Acquario di domenica 16 maggio: amore

In coppia: piccole tensioni, qualche dispettuccio: ad esempio rifiutare di accontentare il partner riguardo qualcosa che desidera.

Soli: gli incontri ci sono ma con persone che desiderano soltanto vivere un’avventura. Il che non vi motiva.

