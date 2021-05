Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 17 maggio 2021: Oroscopo 17 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): affermare le ambizioni



Oroscopo Gemelli lunedì 17 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di lunedì 17 Maggio per il segno dei Gemelli?

E’ il momento di affermare le vostre ambizioni: il successo sarà vostro! E ugualmente se avete in corso una negoziazione: andrà a vostro vantaggio. Potreste ottenere informazioni importanti che vi permetteranno di individuare una questione che vi tormenta da tempo.

Una volta rilevata, vi renderete conto dov’è che avete sbagliato e ciò permettervi di ritrovare la pace interiore nonché la forza. Sul piano finanziario, potrebbe esserci una spesa inattesa che richiederà attenzione ma non trasformatela in una tragedia.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi lunedì 17 maggio: amore

In coppia: state entrando in una fase molto positiva che vi permetterà di allontanare l’insicurezza affettiva.

Soli: rischiate di idealizzare o puntare troppo su una persona. Fareste meglio a informarvi un po’ di più.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): disposti a perdonare

Oroscopo Bilancia di lunedì 17 maggio: umore

Una conversazione sincera sarà d’aiuto a far scemare le tensioni che potrebbero esserci in una relazione personale o di lavoro. La cosa importante è che manteniate un atteggiamento pieno di tatto e diplomatico. Se siete arrabbiati con una persona cercate di correggere velocemente la rotta facendo pace.

Non tirate per le lunghe la situazione. Muovetevi in questo momento, già a partire da oggi, perché ci sono buone probabilità che siate disposti a perdonare, dimenticare e voltare pagina.

Oroscopo Bilancia di lunedì 17 maggio: amore

In coppia: un momento euforici, un altro di malumore: se non volete tensioni cercate di trovare un equilibrio.

Soli: sms, telefonate oggi per voi non avranno importanza. Non è giornata d’amore…pagina.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): nelle finanze si apre un nuovo ciclo

Oroscopo Acquario di lunedì 17 maggio: umore

In generale è una settimana positiva, avrete la possibilità di ottenere la riuscita in tutto ciò che intraprenderete., potreste concludere un buon affare o trovare un giusto compromesso in una negoziazione. Già da oggi, sul fronte finanze, si apre un nuovo ciclo e potete contare sulle vibrazioni positive dei pianeti.

Se la situazione è stata complicata – scoperto in banca, fatture inevase ecc. – ora ne uscirete alla grande. Non dovrete più limitare le spese ma avrete maggiore margine di manovra.

Oroscopo Acquario di lunedì 17 maggio: amore

In coppia: conversazioni sincere con il partner vi permetteranno di entrare in una nuova fase della relazione.

Soli: un flirt potrebbe passare da attrazione senza impegno a qualcosa di molto più profondo.

