Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 19 maggio 2021: Oroscopo 19 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): prima di parlare, riflettete



Oroscopo Gemelli mercoledì 19 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di mercoledì 19 Maggio per il segno dei Gemelli?

La dissonanza Mercurio-Nettuno, per il vostro segno rappresenta un invito alla prudenza, a prendere seriamente in considerazione i vostri limiti tanto quanto quelli degli altri. E’ importante che prima di parlare o agire, riflettiate attentamente.

Per qualche giorno sarete più spontanei del solito e potreste fare una grossa gaffe. E attenzione agli estremi: essere troppo sicuri di voi stessi o al contrario troppo sottomessi. Se vi sentite sotto pressione, concedetevi qualche pausa svolgendo un’attività creativa che vi piace.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi mercoledì 19 maggio: amore

In coppia: vi sarà difficile accettare un atteggiamento del partner. La cosa migliore è mantenere la calma.

Soli: probabile vi piaccia una persona ma è probabile, almeno oggi, che vi riservi una delusione.

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): apprezzati per l’affidabilità

Oroscopo Bilancia di mercoledì 19 maggio: umore

Mercurio in Gemelli è in buon aspetto con il vostro segno e non dovreste avvertire, dunque, la sua dissonanza con Nettuno. Salvo cerchiate il pelo nell’uovo, cercherete di puntare alla perfezione. In questo sareste delusi… Muovetevi di conseguenza e nel lavoro otterrete la riuscita, là dove altri si sono arenati, hanno fallito.

Tra l’altro, e non è poco, siete apprezzati e stimati per la vostra affidabilità. Vi state assumendo più responsabilità ma alla fine è proprio questo che vi porterà a una positiva crescita professionale.

Oroscopo Bilancia di mercoledì 19 maggio: amore

In coppia: parlare con il partner delle preoccupazioni, vi regalerà sollievo e la serata sarà splendida.

Soli: fate il primo passo e dite a una persona ciò che provate. Non avete nulla da perdere.

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): circola un po’ di confusione

Oroscopo Acquario di mercoledì 19 maggio: umore

Mercurio in Gemelli vi invia blle vibrazioni, l’immaginazione è sconfinata e avete centinaia di idee ma visto che il pianeta è in dissonanza con Nettuno – sarà esatta tra venerdì e sabato ma già l’avvertite – dovete fare una selezione ed eliminare quelle utopiche. A volte vi entusiasmate per alcune idee che non sono assolutamente realizzabili.

Al contempo, riflettete prima di investire del denaro su un progetto di lavoro. Oggi circola un po’ di confusione e la cosa migliore è prendere tempo. Potreste inoltre dubitare, vita privata o professionale, della sincerità di una persona e, forse, non sbaglierete.

Oroscopo Acquario di mercoledì 19 maggio: amore

In coppia: giornata tranquilla, all’insegna della complicità ed è quel che ci vuole dopo un periodo, per alcuni, di notevoli cambiamenti.

Soli: incontro con una persona simpatica: non sarà il grande amore ma se non altro vivrete bei momenti di leggerezza.

