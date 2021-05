Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 7 maggio 2021: Oroscopo 7 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): pensare anche alle persone care



Oroscopo Gemelli venerdì 7 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Venerdì 7 Maggio per il segno dei Gemelli?

Se avete intenzione di mettere in comune le risorse o concludere un patto con una persona, nei prossimi due giorni potreste essere impegnati a negoziare e desiderosi di stringere un accordo. Tuttavia, all’occorrenza cercate di cedere su una o due questioni di poca importanza poiché potreste aprire la strada a colloqui più costruttivi e ottenere dei progressi.

Al contempo cercate di pensare anche alle persone a cui volete bene, che per voi contano: contattatele, fissate degli incontri.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi venerdì 7 maggio: amore

In coppia: grande sensualità, complicità e in alcuni casi, ce n’era davvero un gran bisogno!

Soli: splendida giornata per fare nuovi incontri, scatterà una passione ma non premerete l’acceleratore.

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un chiodo fisso

Oroscopo Bilancia di venerdì 7 maggio: umore

Se oggi vorrete qualcosa, potreste essere molto determinati e insisterete finché non l’otterrete. L’aspetto Venere-Plutone indica infatti che qualunque cosa desideriate sarà presente come un chiodo fisso nella vostra mente fino a quanto non sarà vostra.

Se ciò significa pagare con la carta di credito, fate pure, ma assicuratevi che si tratti di un investimento saggio, di qualcosa che vi piace davvero e vi piacerà anche in seguito. Infine, potete esercitare un bel po’ di influenza su chi vi circonda: fatene buon uso.

Oroscopo Bilancia di venerdì 7 maggio: amore

In coppia: l’atmosfera si surriscalda ed entrambi vi lascerete andare al desiderio. Ma parlerete anche del futuro.

Soli: gli incontri non mancano ma la cosa importante è decidervi e scegliere. Chi vi corteggia è pronto/a a cambiare la sua vita. E voi?

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in buona compagnia

Oroscopo Acquario di 7 maggio: umore

Potete mettere in conto una giornata simpatica e un altrettanto simpatico fine settimana: vi troverete in buona compagnia, circondati da persone stimolati e non è escluso uscirete per fare un po’ di shopping. O, se deciderete di restare in casa, fare acquisti su Internet dove non correte il rischio di fare file (cosa che detestate).

Al contempo se l’atteggiamento di una persona – amico o familiare – vi esaspera ormai da un po’ di tempo, cercate di chiudere un occhio. Fatelo ora poiché ci sono buone possibilità che perdonerete, dimenticherete e il legame continuerà a essere piacevole per entrambi.

Oroscopo Acquario di venerdì 7 maggio: amore

In coppia: fate di tutto affinché la relazione funzioni ma non dovete mettere da parte i vostri bisogni e i desideri.

Soli: per conquistare, dovete essere voi stessi. La vostra personalità è la carta vincente per affascinare.

