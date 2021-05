Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 8 maggio 2021: Oroscopo 8 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): vita sociale al top



Oroscopo Gemelli sabato 8 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Sabato 8 Maggio per il segno dei Gemelli?

Fidatevi dell’ istinto, perché potrebbe portarvi alla scoperta di un “tesoro”. Se vi sentite spinti a chiamare una persona, andare in un determinato posto o intraprendere qualcosa, fatelo! Con l’aspetto Venere-Giove avrete l’intuizione perfetta. Al contempo, sarete pronti a cogliere un’opportunità che potrebbe rappresentare un po’ una sfida.

Vivere qualcosa di nuovo sarà un’esperienza molto gratificante. Mercurio nel vostro segno, infine, accentua la vostra simpatia e le relazioni nella vita sociale saranno al top, farete divertire chi vi circonda.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi sabato 8 maggio: amore

In coppia: voglia di cambiare qualcosa nella relazione ma prima sondate l’umore del partner…

Soli: deciderete di cambiare radicalmente l’approccio nella conquista ed è un’ottima idea!

Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): raggiungerete i vostri obbiettivi

Oroscopo Bilancia di sabato 8 maggio: umore

E’ il momento di prestare maggiore attenzione ai vostri desideri, ai bisogno interiori, e se solitamente sognate l’amore, ora potreste accarezzare un sogno ma nella vita professionale. I passaggi indicano che impegnate a fondo le energie in ciò che fate, che producete, e grazie alle belle vibrazioni di Saturno in Acquario, raggiungerete i vostri obbiettivi ma, va sottolineato, lavorando con grande impegno.

Potreste ritrovarvi a capo di un gruppo di persone – forse amici oppure colleghi – e la cosa sorprendervi. Ma sarà un ottimo ruolo e dovrete sfruttarlo al meglio.

Oroscopo Bilancia di sabato 8 maggio: amore

In coppia: rimandate conversazioni riguardanti argomenti importanti. Rischiate di non comprendervi reciprocamente.

Soli: sono possibili incontri imprevisti ma se avete fissato degli appuntamenti, sarebbe meglio rimandarli.

Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una bella notizia

Oroscopo Acquario di 8 maggio: umore

Non è un sabato in cui dedicarvi al dolce far niente ma, al contrario, dovete muovervi, impegnare le energie mentali e fisiche. In questo modo vi sentirete in forma. Al contrario di ciò che pensano alcune persone, l’esercizio fisico, lo sport non affaticano anzi, ricaricano di belle energie. In alcuni momenti siete un po’ troppo nervosi e per calmare l’agitazione non c’è niente di meglio che essere attivi!

Al contempo, questo fine settimana potrebbe arrivare una bella notizia. Potrebbe accadere qualcosa in cui speravate o avere il segnale che sta per verificarsi.

Oroscopo Acquario di sabato 8 maggio: amore

In coppia: avete la sensazione che il partner vi stia troppo con il fiato sul collo e diventerete inafferrabili.

Soli: non è la giornata giusta, anche se forse vorreste, per ricontattare un/a ex o una persona che non vedete da tempo.

