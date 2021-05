Oroscopo oggi Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni 9 maggio 2021: Oroscopo 9 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): il vostro stile fa tendenza



Oroscopo Gemelli domenica 9 maggio 2021: come sarà l’umore nella previsione dell’Oroscopo di Domenica 9 Maggio per il segno dei Gemelli?

Venere entra nel vostro segno – sosterà fino al 2 giugno – e siete le star dello Zodiaco! Toccherete con mano le belle vibrazioni che invia il pianeta: a partire da domani potrebbe entrare del denaro. Ma non solo: sarete più sicuri di voi stessi, vi esprimerete liberamente, sarete spinti a rinnovare il look o in ogni caso a migliorare la vostra immagine.

Il vostro stile personale non passerà inosservato anzi, farete tendenza! Nel lavoro, il transito segnerà una fase positiva, di cambiamento.

Previsioni Oroscopo Gemelli di oggi domenica 9 maggio: amore

In coppia: con Venere in Gemelli troverete sicuramente il modo per ravvivare la fiamma dell’amore con il partner.

Soli: avrete l’effetto calamita, potreste innamorarvi e sentire che nella vita affettiva sta iniziando un nuovo ciclo.

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Venere migliora l’umore

Oroscopo Bilancia di domenica 9 maggio: umore

Venere in Gemelli, fino al 2 giugno, migliora il vostro umore, vi aiuta a liberarvi da una situazione complicata o a sentirvi più leggeri e sicuri di voi stessi. Potreste aver voglia di apprendere qualcosa di nuovo, esplorare degli interessi insoliti. Non è escluso inoltre che vi sentiate ben accetti o integrati in un nuovo ambiente.

Non è detto che sia necessariamente nuovo, potrebbe essere che già da un anno frequentiate delle persone con le quali avete in cottura un progetto. Con questo transito è possibile che progredisca e si aggiungano altre persone e andrà a buon fine.

Oroscopo Bilancia di domenica 9 maggio: amore

In coppia: la relazione vivrà un rinnovamento! Per oggi evitate di parlare di argomenti insidiosi.

Soli: con Venere in Gemelli sarete attratti da persone diverse da quelle che di solito vi piacciono. Allora, mente aperta e lanciatevi!

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): amicizie affettuose

Oroscopo Acquario di domenica 9 maggio: umore

Con Venere in Gemelli – fino al 2 giugno – avrete bisogno di maggiore spazio, muovervi e godere delle cose belle e buone della vita. Se ultimamente vi siete sentirti bloccati e limitati dalle circostanze, ora vorrete uscire, frequentare, unirvi a nuovi gruppi e dedicarvi a hobby che vi appassionano.

Le amicizie saranno calde, affettuose e potreste stringere nuove, stimolanti relazioni. E’ uno dei momenti più belli dell’anno per mostrare la vostra abilità, il talento e la creatività. Qualcosa che intraprenderete avrà successo, anche da un punto di vista finanziario.

Oroscopo Acquario di domenica 9 maggio: amore

In coppia: cercate, all’occorrenza, di scendere a qualche compromesso e trascorrerete una splendida giornata.

Soli: fascino magnetico ideale per conquistare ma da usare con saggezza: evitate di illudere chi vi corteggia.

