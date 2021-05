Oroscopo oggi domenica 16 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): domenica dolce e sognante

Oroscopo Cancro 16 maggio: umore

La Luna nel vostro segno oggi forma un buon aspetto con Nettuno: la domenica sarà dolce, morbida, sognante, marcata da slanci di generosità e affetto da parte di chi vi circonda… Volendo, potete sfruttare questa bella giornata per allontanarvi dalla routine – eventualmente anche lavorativa – fare una rilassante passeggiata nel verde o stare un po’ di tempo per conto vostro e fare un reset.

Sia chiaro, non a rimuginare su un problema! Scaricando lo stress farete spazio a nuove idee.

Oroscopo Cancro 16 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: i pianeti vi rendono affascinanti, il partner non potrà rifiutarvi nulla! Non approfittatene…

Soli: un incontro sarà importante, annuncerà l’amore! E sarete ovviamente pronti ad accoglierlo.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): giornata rilassante

Oroscopo Scorpione 16 maggio: umore

I passaggi astrali di questa domenica rappresentano un rilassante antidoto alle inquietanti tempeste emotive di ieri. La Luna in Cancro è in buon aspetto con Nettuno e ritroverete la pace interiore, anche cambiando aria, distraendovi.

Tenete presente che assecondare in questo momento il desiderio di imparare, studiare, leggere, seguire un corso o viaggiare aprirà la porta a future opportunità, alla crescita e, non ultimo, alla scoperta di voi stessi. Riconoscere le proprie fragilità è il modo migliore per gestirle.

Oroscopo Scorpione 16 maggio: amore

In coppia: potreste rimproverare il partner di avere poche attenzioni nei vostri confronti. Ma voi? Potrebbe forse dire la stessa cosa.

Soli: sul fronte incontri, per oggi nulla da segnalare. E allora fatevi coccolare dalle persone care.

Oroscopo oggi 16 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la soluzione a un problema

Oroscopo Pesci 16 maggio: umore

La soluzione a un problema personale può essere più semplice di quanto pensiate. Avete la tendenza a renderlo più complesso soltanto perché non riuscite a vedere una via d’uscita facile. Visto che oggi siete in grado di tirare fuori il meglio da chi vi circonda, parlarne a una persona che non è coinvolta potrebbe rappresentare una rivelazione: vi offrirà infatti una nuova prospettiva.

Potreste ancora dover impegnarvi, certo, ma sapere che siete sulla strada giusta vi restituirà la tranquillità e renderà più piacevole questa domenica.

Oroscopo Pesci 16 maggio: amore

In coppia: che abbia bisogno di attenzioni o sia un po’ di malumore, oggi ascolterete il partner con dolcezza.

Soli: nel caso di una nuova conoscenza, farete posto nella vostra vita. In ogni caso, parlate per scoprire ancora di più sulla persona.

