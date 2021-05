Oroscopo oggi domenica 9 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 9 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): seguire la voce del cuore

Oroscopo Cancro 9 maggio: umore

Venere in Gemelli, fino al 2 giugno sosterà alle spalle del vostro segno. E’ tempo di ascoltare la vostra saggezza interiore e seguire la voce del cuore. Questa delicata vibrazione astrale vi incoraggia ad accettare voi stessi e anche a volervi più bene.

Dovete trarre forza dalle vostre vittorie e dai vostri successi. Il lavoro introspettivo che farete ora diventerà costruttivo dopo il 2 giugno, momento in cui Venere entrerà nel vostro segno. Vi sentirete rinnovati e pronti a scrivere una pagina completamente nuova.

Oroscopo Cancro 9 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: con Venere il Gemelli il partner potrebbe essere critico nei vostro confronti, alcuni suoi comportamenti vi daranno sui nervi.

Soli: potreste amare o ammirare una persona in segreto ma non è detto che darete il via alla storia.

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): trovare sostegno e protezione

Oroscopo Scorpione 9 maggio: umore

L’arrivo di Venere in Gemelli, fino al 2 giugno, vi permetterà di puntare l’attenzione sul lato più complesso e intricato delle relazioni o delle finanze. Esaminare le aree più complicate della vostra vita con maggiore comprensione vi aiuterà a risolvere parecchie questioni.

E’ un ottimo momento per trovare sostegno o protezione da altre persone, sia da un punto di vista emotivo che finanziario. Non è escluso che il transito vi permetta guadagnare di più o di investire una somma di denaro.

Oroscopo Scorpione 9 maggio: amore

In coppia: per una volta a essere possessivi e gelosi non sarete voi ma il partner. Con Venere in Gemelli sarete in grado di appianare la situazione.

Soli: Venere farà scattare un’attrazione irresistibile e potreste fare una conquista all’insegna della passione!

Oroscopo oggi 9 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): in casa c’è affetto e armonia

Oroscopo Pesci 9 maggio: umore

Fino al 2 giugno, Venere in Gemelli sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Nelle prossime settimane avrete voglia di introdurre armonia e calore nel mondo domestico, di entrare in contatto con le persone care e in effetti sarete in grado di portare energia positiva. E’ un ottimo momento per rinnovare qualcosa nell’abitazione, dare un tocco che la renderà più accogliente. Non dovrete fare una ristrutturazione: a volte un oggetto o un mobile sono sufficienti a cambiare l’aspetto della casa.

Oroscopo Pesci 9 maggio: amore

In coppia: la relazione, le abitudini quotidiane vi rassicurano, siete felici di ritrovarvi insieme nel dolce nido.

Soli: con Venere in Gemelli potreste rivedere una persona che ha fatto parte del vostro passato: un amico/a o un/a ex.

