Oroscopo oggi giovedì 13 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 13 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sperimentare nuove esperienze

Oroscopo Cancro 13 maggio: umore

Fino al 28 luglio, Giove sosterà in Pesci – poi tornerà in Acquario – e per voi si tratta di un eccellente transito. Se cercate un lavoro, il pianeta della fortuna annuncia che ne troverete uno ma attenzione, sarà qualcosa che vi piacerà, sarà nelle vostre corde, vi inserirete alla grande nell’azienda, vi sentirete ben accolti.

Vi sentirete pronti a vivere intensamente e a sperimentare nuove esperienze, anche sul fronte dell’apprendimento, dello studio. Potreste ad esempio frequentare un corso che seppure richiederà un certo impegno, si rivelerà vantaggioso.

Oroscopo Cancro 13 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: è un giovedì piacevole, a patto che mettiate da parte un po’ di risentimento.

Soli: voi cercate la stabilità e una persona che vi corteggia non ci pensa assolutamente. Ed è probabile un allontanamento.

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): i frutti del duro lavoro

Oroscopo Scorpione 13 maggio: umore

Se avete talento artistico o svolgete una professione creativa, con l’arrivo di Giove in Pesci – fino al 28 luglio – è il momento di mostrare al mondo quanto valete! Sarete meno inibiti nell’esprimere il vostro talento e questo atteggiamento positivo vi farà ottenere il successo.

Non è escluso che qualche Scorpione desideri avere un figlio e questo sarà il periodo giusto per concepirlo. In generale visto che nel lavoro vi siete impegnati duramente, raccogliere i frutti, avrete bei guadagni.

Oroscopo Scorpione 13 maggio: amore

In coppia: le restrizioni dovute alla pandemia ora si allentano e sentite il bisogno di maggiore fantasia e leggerezza!

Soli: un incontro potrebbe scatenare emozioni intense, potreste innamorarvi nel giro di un secondo.

Oroscopo oggi 13 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): progressi negli obbiettivi

Oroscopo Pesci 13 maggio: umore

Fino al 28 luglio, Giove sosterà nel vostro segno: in questo arco di tempo vi sarà più facile fare progressi riguardo agli obbiettivi e sarete inoltre più sicuri di voi stessi. In generale il transito indica un miglioramento della vostra vita: per alcuni sarà di tipo finanziario, per altri nelle relazioni e per altri ancora nel quotidiano.

In quest’ultimo caso concretizzerete dei progetti che richiederanno movimento, di uscire dalla zona di comfort. Il passaggio a voi offre l’opportunità perfetta per salire sul palcoscenico della vita in modo totalmente nuovo.

Oroscopo Pesci 13 maggio: amore

In coppia: i fatti convincono più delle parole e oggi il partner si aspetta delle prove concrete del vostro amore.

Soli: potreste essere attratti da due persone e non sapere chi scegliere. La decisione è soltanto vostra!

