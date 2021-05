Oroscopo oggi lunedì 10 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 10 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): troppo duri con voi stessi

Oroscopo Cancro 10 maggio: umore

Siete troppo duri con voi stessi per quanto riguarda il lavoro o i progressi nella carriera ma ora è tempo di eliminare quelle emozioni spigolose che vi impediscono di volare. E oggi, l’aspetto Marte-Nettuno vi renderà molto consapevoli della vostra situazione, il transito indica che è tempo di affrontare il tutto così da poter progredire.

Anche con l’aiuto di una persona. E’ un lunedì inoltre che chiede il completamento, la chiusura e la soluzione di questioni in sospeso riguardo agli obbiettivi di lavoro o personali che avete perseguito.

Oroscopo Cancro 10 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: difficoltà a farvi capire pienamente dal partner, cercate comunque di trovare il modo.

Soli: incontro speciale con una persona e immediatamente scatterà un’attrazione. Il seguito lo scriverete voi…

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): essere più produttivi

Oroscopo Scorpione 10 maggio: umore

Se non siete produttivi come vorreste, individuare il motivo potrebbe spronarvi a risolvere il problema. Gli aspetti odierni indicano che potreste essere già consapevoli di ciò che dovreste fare. E’ pur vero che conoscere è una cosa ma metterla in pratica è un’altra…

Iniziate subito e nel caso non riusciste immediatamente cercate di non essere troppo critici con voi stessi. Tenete presente che giovedì Giove entrerà in Pesci ed è un transito per voi ultra positivo!

Oroscopo Scorpione 10 maggio: amore

In coppia: voglia di vacanza, di trovarvi per qualche giorno da soli con il partner. E organizzerete.

Soli: negli affari di cuore torna la sicurezza, studierete una strategia per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo oggi 10 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): farete vostra un’opportunità

Oroscopo Pesci 10 maggio: umore

Giovedì, Giove entrerà nel vostro segno e oltre che segnalare una fase di progresso, di stabilità, potrebbe – già da oggi – spingervi istintivamente a chiamare una persona che sarà d’aiuto a risolvere un problema che tra voi va avanti da tempo.

Potrebbe non essere qualcosa di importante, ma tendere la mano e parlarne potrebbe farvi sentire felici, con la sensazione che tutto vada bene. Inoltre, un incontro inaspettato sarà foriero di un’opportunità che nel giro di poco potrebbe diventare vostra.

Oroscopo Pesci 10 maggio: amore

In coppia: voglia di cambiare abitudini, esplorare nuovi orizzonti insieme al partner! E prenderete delle decisioni.

Soli: l’arrivo di Giove fa pensare che potrebbe riaccendersi la passione con un/a ex. Se è un fatto positivo o negativo a voi stabilirlo.

