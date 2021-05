Oroscopo oggi lunedì 17 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 17 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): grande sicurezza

Oroscopo Cancro 17 maggio: umore

Belle energie, grande sicurezza! I pianeti vi esortano a uscire dalla zona di comfort e dire la vostra, esprimervi. Se avete subìto delle battute d’arresto nella carriera ora dovete prendere il comando e progredire. Accogliete dunque l’idea di crescere, migliorare: siete dei leader ma ora sta a voi dimostrarlo!

Per risolvere problemi di vecchia data, oggi potreste entrare in contatto con la persona giusta oppure a indicare la soluzione sarà il vostro infallibile intuito.

Oroscopo Cancro 17 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: è una giornata che non passerà inosservata: prenderete importanti decisioni.

Soli: un incontro farà battere forte il cuore: intuito e sguardo affascinante faranno il resto.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una collaborazione fruttuosa

Oroscopo Scorpione 17 maggio: umore

Il buon aspetto tra Sole e Luna, può coincidere con il vostro desiderio di stare in compagnia degli amici anziché impegnarvi nelle responsabilità che metterete in secondo piano. Oltre a divertirvi, potreste anche avere un motivo più ambizioso per incontrare una persona in particolare: potreste infatti avere intenzione di condividere e parlare di alcune idee.

E l’armonia tra Sole-Plutone, indica che la collaborazione sarà fruttuosa. Non è escluso che un contatto si rivelerà prezioso per aiutarvi a gestire le finanze oppure vi darà il supporto di cui avete bisogno.

Oroscopo Scorpione 17 maggio: amore

In coppia: per il bene della relazione è arrivato il momento di cambiare qualcosa nel quotidiano.

Soli: stare soli non vi pesa ma non siete certo contro un incontro carino… E oggi sarete corteggiati, vi faranno bei complimenti.

Oroscopo oggi 17 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mostrare fermezza

Oroscopo Pesci 17 maggio: umore

Potreste avvertire il bisogno di rimanere dietro le quinte e ricaricare le batterie. Avrete voglia di stabilire armonia in famiglia o pace, bellezza e comfort nell’ambiente domestico. Nuove informazioni o contatti, potrebbero spingervi a fare dei miglioramenti, dei cambiamenti positivi e ciò di cui avete bisogno in questa giornata è avvertire calore nella vita personale.

Tuttavia, con il buon aspetto tra Sole e Plutone, non è escluso che siate costretti ad alzare la voce, a mostrare estrema fermezza per evitare che un problema imbarazzante vada fuori controllo.

Oroscopo Pesci 17 maggio: amore

In coppia: la vostra leggendaria sensibilità è decuplicata nonché la generosità e la comprensione. Il partner ricambierà!

Soli: occhio a idealizzare una persona che conoscete da poco. Prudenza, prima di concedere la vostra fiducia.

