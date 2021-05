Oroscopo oggi martedì 11 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 11 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): chiedete e otterrete

Oroscopo Cancro 11 maggio: umore

Con la Luna Nuova in Toro, nella vita sociale potrebbero verificarsi dei cambiamenti positivi, avrete voglia di entrare in nuove cerchie e sviluppare altri interessi. Il passaggio per voi è eccellente: se avete bisogno di un aiuto non lasciate nulla di intentato.

Chiedete e otterrete ciò che desiderate: usate il fascino oppure fate appello ai sentimenti delle persone perché funzionerà. Se inoltre nel cassetto avete un sogno per voi molto importante, ora è il momento migliore per iniziare a concretizzarlo.

Oroscopo Cancro 11 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: insieme al partner realizzerete un sogno: concepire un bambino, una casa più grande o il matrimonio.

Soli: un incontro potrebbe scatenare l’immaginazione ma attenzione, non mettete il carro avanti ai buoi.

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un incontro stimolante

Oroscopo Scorpione 11 maggio: umore

Il Novilunio in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni, rappresenta un invito a essere più socievoli e dovreste riuscirci, visto che è in buon aspetto con Nettuno. Al contempo la Luna Nuova potrebbe coincidere con un incontro con una persona che ha un approccio stimolante nei confronti della vita e sarà d’aiuto a vedere nuove possibilità.

Ugualmente nel lavoro, con un socio potreste raggiungere nuovi obbiettivi o perfezionare i progetti in corso oppure ampliare il giro della clientela.

Oroscopo Scorpione 11 maggio: amore

In coppia: perdutamente innamorati del partner oggi sarete molto generosi e toccherete il suo cuore.

Soli: potere di seduzione al top e punterete l’interesse su più persone. La primavera vi mette voglia di volare di fiore in fiore…

Oroscopo oggi 11 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la comunicazione è al top

Oroscopo Pesci 11 maggio: umore

Se avete intenzione di dare il via a qualcosa di nuovo, ad esempio un sito web o un corso di studi, il Novilunio in Toro odierno vi incoraggia ad andare avanti, ad ampliare le vostre conoscenze. Tuttavia, considerato il buon aspetto che forma con Nettuno potreste decidere di rimandare.

Anziché fare i primi passi, preferirete riflettere. La Luna Nuova apre un ciclo favorevole all’apprendimento, allo sviluppo di nuovi interesse, a stabilire contatti ed esplorare diversi canali di comunicazione.

Oroscopo Pesci 11 maggio: amore

In coppia: tutto va bene, c’è grande intesa, il partner si sente amato e desiderato come il primo giorno!

Soli: se da un po’ aspettate che una persona finalmente vi corteggi, il desiderio potrebbe realizzarsi.

