Oroscopo oggi 12 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): intuizioni fuori dalla norma

Oroscopo Cancro 12 maggio: umore

La Luna si sta spostando in Gemelli, alle spalle del vostro segno: avete voglia di chiudervi nel vostro guscio, non siete dell’umore giusto per interagire nel lavoro o nella vita sociale. Al contempo potreste avere delle intuizioni fuori dalla norma e ciò essere utile nel caso doveste prendere una decisione scomoda.

Se vi chiedete se seguire la mente o in cuore, vi ritroverete in un conflitto. La cosa migliore è, appunto, seguire l’intuito: farete una scelta brillante e vantaggiosa per tutti.

Oroscopo Cancro 12 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: giornata di progetti o di riconciliazioni! La relazione evolve in modo più che positivo.

Soli: la persona che vi interessa potrebbe mandarvi un sms interessante. Cercate di leggere tra le righe…

Oroscopo oggi 12 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cambiare la routine

Oroscopo Scorpione 12 maggio: umore

Il buon aspetto tra Mercurio e Saturno vi spinge a vedere le cose per ciò che sono, non per come le desiderate oppure temete che siano. Cambiare alcuni abitudini quotidiane potrebbe comportare dei vantaggi. Se avete voglia di provare, vi accorgerete che sarà come far entrare una ventata d’aria fresca.

Non c’è bisogno di prendere decisioni radicali, anche se è possibile, ma solo cambiare quegli schemi ormai talmente consolidati al punto che ormai li notate a malapena. Essere più consapevoli delle molteplici azioni che rientrano nel quotidiano, sarà d’aiuto a trasformare in meglio la vostra vita.

Oroscopo Scorpione 12 maggio: amore

In coppia: un po’ taciturni, il partner avrà difficoltà a capire la vostra odierna visione pessimista.

Soli: poco sicuri di voi, pieni di dubbi… Riprendetevi! Gli altri penseranno che siete diffidenti.

Oroscopo oggi 12 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sviluppi positivi

Oroscopo Pesci 12 maggio: umore

Pensare fuori dagli schemi, in modo diverso dal solito potrebbe comportare dei vantaggi: vi renderete conto di avere più opzioni di quanto credeste. Che si tratti di un obiettivo personale o di un progetto di lavoro, bocciare il percorso già sperimentato e che conoscete bene, può portare a sviluppi positivi.

Se rispetto a una questione sentite di voler imboccare la strada meno battuta o seguire le vostre inclinazioni, non esitate a farlo.

Oroscopo Pesci 12 maggio: amore

In coppia: il vostro lato romantico prende il sopravvento e guarderete il partner con gli occhi dell’amore e del desiderio…

Soli: userete tutte le armi a disposizione per catturare un cuore. E qualcuno cadrà nella vostra affascinante rete.

